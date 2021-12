Coördinator Communicatie van covid-programma blijft situatie evalueren

Angela van der Kooye, coördinator Communicatie van het vaccinatieprogramma, zei gisteren op de COVID-19-persconferentie, dat er evaluaties gepleegd worden door het ministerie van Volksgezondheid en de stuurgroep, en verschillende belanghebbenden, om de communicatie van het nationaal vaccinatieprogramma verder voort te zetten. “Er wordt alles aangedaan om de samenleving te faciliteren en te beschermen. Inderdaad zijn er wat op- en aanmerkingen vanuit de samenleving, maar wij zijn ons er wel van bewust dat niet alles gaat zoals dat zou moeten, vanwege diverse factoren waarmee er rekening wordt gehouden” aldus Van der Kooye.

Volgens Van der Kooye moeten wij niet vergeten dat wij in een wereldwijde crisis zitten, en de informatie om de juiste besluiten te nemen niet altijd aanwezig is. Het virus op zich ontwikkelt diverse varianten, en daardoor komt er geleidelijk nieuwe informatie binnen, waardoor er elke keer aanpassingen moeten worden gepleegd in het vaccinatieprogramma.

Vaccinatie is niet het enige waar de verschillende organen zich zorgen over maken, maar ook de ziektepatronen die er kunnen ontstaan door de hoge aantallen van hypertensie (hoge bloeddruk) en diabetes. “De cijfers wijzen uit, dat wij als samenleving gezonder moeten leven, los van covid waren deze gezondheidsklachten al een aandachtspunt, en nu nog meer”, aldus Van der Kooye. Willen wij als samenleving langer en gezond door het leven, dan moeten we ervoor zorgen dat we niet alleen onszelf, maar ook onze dierbaren helpen beschermen, en nu in actie te komen door je te laten vaccineren.

Zij doet een beroep op de samenleving om ook hun bijdrage te leveren in deze covid-situatie. “Wat schieten wij ermee op om alleen kritiek te leveren en onvoldoende alternatieven aan te reiken, en een afwachtende houding aan te nemen. Wees verantwoordelijk voor uzelf en houdt u zich aan de COVID-19-protocollen”, aldus Van der Kooye.