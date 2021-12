Mogelijk geen zwaar beladen voertuigen meer over de brug

Riad Nurmohamed minister van Openbare Werken, zou naar verluidt onlangs tijdens een vergadering van de regeringsraad, de opdracht van president, Chandrikapersad Santokhi hebben gehad, een plan op te stellen voor het rijden met zwaar materieel, met name houtblokken, over de Wijdenboschbrug. Dit naar aanleiding van het recent incident, waarbij een zwaar beladen vrachtwagen een aantal voertuigen zou hebben geraamd bij het afrijden van de brug. Voorlopig onderzoek heeft uitgewezen, dat de remmen van het voertuig, niet in orde waren. Verder zouden ook de papieren herkeuring, niet in orde zijn. Bij dit incident heeft één persoon ter plekke het leven gelaten. De overige gewonden werden afgevoerd. Nurmohamed beloofde samen met diens collega van Transport, Communicatie en Toerisme, Albert Jubithana, met een structurele oplossing te komen. Mogelijk zal ook bekeken worden de houtblokken over de rivier te transporteren. De ministers beloofden spoedig met een verklaring hieromtrent te komen. Het is niet de eerste keer dat zich ongelukken voordoen op de Wijdenboschbrug. Volgens de president is het hoogtijd dat dit probleem goed wordt opgelost.