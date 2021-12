Leeftijdsklasse voor boostershots aangepast naar 18+

Ongevaccineerden lopen groter risico op Omicron-variant

Drs. Javier Asin, voorzitter van het Nationaal Coördinatie Team (NCT) heeft gisteren tijdens de reguliere COVID-19 persconferentie verklaard, dat we de Omicron-variant nog niet in ons land hebben, maar de kans is wel heel groot dat we hem wel in ons land kunnen krijgen. Daar moeten we wel op anticiperen. Niet gevaccineerden lopen volgens Asin het grootste risico op de Omicron-variant.

Momenteel hebben 15.000 mensen in Suriname de boostershot toegediend gekregen. “Er is besloten de criteria te veranderen, de leeftijdsklasse is aangepast van 40+ naar 18+ om de boostershot toegediend te kunnen krijgen”, zei Asin. Hij vertelde voorts dat er nu 35.000 mensen zijn die in aanmerking kunnen komen voor hun derde dosis oftewel boostershot.

Nu dat de Omicron-variant, zich wereldwijd verspreidt, is het volgens Asin van belang dat de bevolking de derde dosis neemt. “Internationaal hebben medische deskundigen de termijn voor de booster teruggebracht van zes maanden naar drie “Boosters zijn niet uitzonderlijk, maar gebruikelijk bij virussen die pas bestaan,” aldus Asin.

Asin vertelde ook dat Nederland de termijn voor boosters teruggebracht heeft van zes naar drie maanden. “Dat overwegen wij hier ook. Dat zou betekenen dat we vandaag 158.500 mensen een boosterinjectie zouden moeten geven”, zei Asin. Hij benadrukte dat de boostershots eigenlijk bewaard moeten worden voor degenen die nog hun eerste dosis toegediend moeten krijgen. “Momenteel is maar 47% volledig gevaccineerd, dus ongeveer de helft van de doelgroep en meer dan de helft van de bevolking zou nog haar eerste dosis toegediend moeten krijgen”, aldus Asin.

-door Charelle Gill-