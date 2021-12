Drie verdachten drugsvangst Jules Sedney Haven worden opgespoord

Op de Dr. Jules Sedney Haven werd er eind november wederom een behoorlijke hoeveelheid drugs onderschept en in beslag genomen. In de ochtend van woensdag 24 november werden zeven vrachtcontainers, waarin volgens het vereiste manifest hout was geladen, aangehouden door leden van het Justitieel Interventie Team (JIT) in samenwerking met het KPS, waaronder leden van de onderdelen Forensische Opsporing, Arrestatie Team, Narco en de hondenbrigade. De operatie en het onderzoek werden geleid door het JIT, in samenwerking met de Port Control Unit (PCU). Na het onderzoek is gebleken dat in 4 van de 7 stalen vrachtcontainers er ruim 360 kilo cocaïne verstopt zat. In het kader van dit onderzoek heeft de procureur-generaal bij het Hof van Justitie de opsporing, aanhouding en voorgeleiding gelast van de verdachten met de volgende personalia: MOHAMED Faizel Leakat, HARPAL Maikel Vikash en GOERBIEN Anil. De voornoemden worden ervan verdacht zich schuldig te hebben gemaakt aan deelneming aan een criminele organisatie, zoals omschreven in het Surinaams Wetboek van Strafrecht en de Wet Verdovende Middelen. De etniciteit van alle drie heren is hindoestaan.

Goerbien heeft laatst gewoond aan de Anoepweg nr. 13 en de Jagdeiweg nr. 13 te Wanica. Leakat aan de Hadji Rostam Asrufweg nr. 20 te Wanica en Harpal aan de Tweederijweg nr. 21 te Paramaribo. Eenieder die informatie kan verstrekken over de verblijfplaats van deze verdachten wordt verzocht om contact te maken met de Command Center op 115 of de dichtstbijzijnde politiepost, aldus het Korps Politie Suriname.