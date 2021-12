KALF EN DE PUT

Wat zich gisteren tegen 13.00 uur heeft afgespeeld op de Jules Wijdenboschbrug, hebben we al jaren geleden voor gewaarschuwd. We hebben in het verleden er bij herhaling op gewezen, dat er een moment zou aanbreken, dat een zwaar beladen voertuig met hout of grind dat niet aan goed onderhoud onderhevig is, op een gegeven moment de brug af zou denderen en in zijn vaart van boven de 70 kilometer, alles op zijn weg zou meesleuren en voor dood en verderf zorgen. Maar opeenvolgende regeringen grepen niet in, ofschoon zich al eerder ongelukken op de brug hadden voorgedaan, met voertuigen wier remmen het plotsklaps hadden begeven. Gisteren werd het bewijs geleverd voor hetgeen wij al jaren voor waarschuwen. Een oplegger met houtblokken beladen, zijn remmen begaven het bij het afrijden van de toch wel stijl aflopende Wijdenboschbrug en sleurde meer dan twintig auto’s met zich mee. De met houtblokken beladen vrachtwagen met zeker een totaal gewicht van 36.000 kilo, knalde op de voor hem op de brug rijdende wagens en richtte aan ware ravage aan. Er viel zeker één dode en verschillende ernstig gewonden. Een agente van politie geraakte bekneld in een politievoertuig en kon pas later bevrijd worden. Uren na dit enorme ongeval, bleef het verkeer op de voormelde brug nog gestremd. Het rijden van grote vrachtwagens op bruggen is op zich geen probleem, als deze voertuigen zich in optimale conditie bevinden en regelmatig door bekwame technici worden gecontroleerd en goedgekeurd. En juist daar schort het in Suriname behoorlijk aan. Het is geen geheim, dat uiterst gammele vrachtwagens op onze wegen houtblokken en grind vervoeren en dan ook nog op een zeer steile Wijdenboschbrug worden toegelaten en wel tussen ander verkeer. Daar komen dan de zware ongelukken van, zoals gistermiddag. De politie die belast is met het keuren van deze zware voertuigen, moet maar beter haar werk gaan doen om zo te voorkomen dat dit soort ongelukken zich weer zullen voordoen. De overheid moet niet komen met halfslachtige oplossingen, waarbij er bijvoorbeeld wordt voorgesteld, dit zwaar transport slechts in de nachtelijke uren te doen plaatsvinden. De controle op de naleving van een dergelijke maatregel, zal na enige tijd toch weer verwateren, we weten immers hoe laks men in dit land is en wanneer het maar even kan, regels wenst te overtreden. Men moet alvast beginnen al deze trucks aan een zware herkeuring te onderwerpen en daar moet de zo bekende “tyuku” totaal achterwege gelaten worden. Alle zware vrachtwagens die op de openbare weg komen, moeten gekeurd worden en dat dient regelmatig te geschieden. Alleen dan zullen ongelukken als gisteren tot een minimum gereduceerd worden. De overheid heeft gesteld dat dit nooit meer mag gebeuren, maar dat zal slechts bereikt worden als ze met de juiste maatregelen komt. Degenen die zich niet aan de maatregelen van de overheid wensen te houden, moeten maar geconfronteerd worden met de verbeurdverklaring van het zwaar marterieel.