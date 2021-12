China importeert weer Braziliaans rundvlees

China had enige tijd geleden een embargo afgekondigd op de import van rundvlees uit Brazilie, nadat er twee gevallen van mond en klauwzeer in slachthuizen in Minas Gerais en Mato Grosso, waren vastgesteld. Tereza Cristina, de minister van Landbouw, Veeteelt en Bevoorrading, heeft kort geleden bevestigd dat China de import van Braziliaans rundvlees wederom toestaat. De Braziliaanse Vereniging van Koelinstallaties (Abrafrigo) heeft verklaard, dat een enorme hoeveelheid rundvlees, al onderweg was naar China, toen de invoer werd stopgezet. China is de belangrijkste afzetmarkt van Braziliaans rundvlees en koopt bijna de helft van de circa 2 miljoen ton die wordt geexporteerd.

De Wereldorganisatie die zich toelegt op de controle van de gezondheid van slachtvee voor export (OIE) heeft al een standpunt ingenomen over deze kwestie en heeft laten weten dat mond en klauwzeer in slachthuizen, geen risico meer vormt voor de Braziliaanse runderproductieketen.