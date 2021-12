Ronnie B. verdacht van mishandeling journalist

Pers boycot vicepresident twee maanden

Ronnie B. is een markant figuur. Hij is in het nieuws omdat zijn beveiligers de journalist Jason Pinas, mishandelden en zijn telefoon afnamen. Dat is niet de eerste keer dat Ronnie B. met gewelddadigheden in verband wordt gebracht. Er is een waslijst aan incidenten en veroordelingen. Hoewel iemand met een strafblad volgens de Surinaamse wet geen vicepresident kan worden, heeft men deze escapades door de vingers gezien bij de vorming van de regering. Chan Santokhi moest Ronnie B. in zijn kamp krijgen om Desi Bouterse buitenspel te zetten.

Jason Pinas van dagblad De Ware Tijd, maakte foto’s toen Ronnie B. het parlementsgebouw verliet en in zijn auto stapte. Nadat hij twee foto’s had gemaakt, werd hij op grove wijze aangesproken door de vicepresident. Ronnie B. wilde niet dat de journalist een foto zou maken van de SRD 500 die hij in zijn hand had. Het geld zou bestemd zijn voor iemand die een recept moest afhalen. Toen Pinas in discussie ging met Ronnie B., werd hij hardhandig aangepakt door zijn beveiligers en op brute wijze mishandeld. Zij namen zijn telefoon af, sprongen in de auto en reden gehaast weg. Deze gebeurtenis roept bij veel Surinamers herinneringen op aan de tijd van de militaire dictatuur.

De Surinaamse samenleving en vooral de mediahuizen, reageerden geschokt op deze flagrante aantasting van de persvrij-heid. Ronnie B. kan niet tegen de kritische vragen van een journalist als Pinas en laat beveiligers hun gang gaan wanneer zij Pinas aftakelen. Men had gehoopt dat de persvrijheid zou worden gerespecteerd onder de nieuwe regering, maar er wordt dikwijls druk uitgeoefend door de bewindspersonen en de officiële communicatiekanalen van de overheid om het nieuws in het straatje van de regering te laten passen.

Ronnie B. heeft een gewelddadig en crimineel verleden. Iedereen met kennis over Suriname, weet van zijn verleden als lijfwacht van Desi Bouterse, de bankoverval, de Binnenlandse Oorlog, de veroordelingen in Frankrijk en in Nederland voor cocaïnesmokkel, het geweld tegen twee burgers in het politiebureau van Moengo, en het pak slaag voor parlementslid Rashied Doekhie in De Nationale Assemblée. Als eigenaar van voetbalclub Inter Moengotapoe bedreigde hij anderen met een handgranaat en een pistool. Dit jaar kreeg hij een internationale schorsing aan de broek, omdat hij geld uitdeelde aan spelers van een tegenstander. Ronnie B. bouwde een zakenimperium op de winning van goud en hout en is de machtigste figuur in de goudbranche. Hij is voorzitter van de Algemene Bevrijdings- en Ontwikkelingspartij (ABOP).

En hoe reageert Chan Santokhi? Het verbaast mij niet dat hij niet als eerste met een verklaring over de gebeurtenis kwam, maar dat uitbesteedde aan de mediacommissie van de VHP. Deze keurt de wijze van optreden van de beveiligers ten zeerste af, maar houdt Ronnie B. de hand boven het hoofd. Pas na verloop van tijd komt de ‘Regeringsraad onder leiding van president Chandrikapersad Santokhi’, met een ver-klaring over het ‘incident met journalist’. De regering betreurt de confrontatie tussen de journalist de heer Jason Pinas en het veiligheidspersoneel van de vicepresident voor het gebouw van De Nationale Assemblée. Daarbij gaat ook de regering voorbij aan het grove gedrag van Ronnie B., die verantwoordelijk is voor zijn beveiligers. Het gaat om een incident met de vicepresident, Ronnie B. De regering maakt zich in de verklaring allereerst zorgen over het ‘internationale imago en standing’ van Suriname en pas later over de persvrijheid. Het is maar net waar je prioriteiten liggen.

Chan Santokhi zit opgescheept met Ronnie B. als vicepresident, mede door het districtenstelsel voor de verkiezing van de 51 leden van De Nationale Assemblée. Het aantal zetels per district is niet evenredig met het inwoneraantal. De minder dichtbevolkte districten zijn oververtegenwoordigd. Door de groei van het aantal inwoners van de dichtbevolkte districten Paramaribo en Wanica, zijn de verhoudingen verder scheefgegroeid. De grote meerderheid van de Surinaamse bevolking woont in Paramaribo en Wanica, die tezamen 24 zetels hebben. De dunbevolkte districten Coronie en Brokopondo met circa 1 procent van de inwoners, hebben tezamen 5 zetels.

Het districtenstelsel is in het voordeel van partijen met de meeste aanhang buiten Paramaribo en Wanica, de NDP en de ABOP. Dat leverde deze partijen onder het districtenstelsel in 2020 7 extra zetels op in vergelijking met evenredige vertegenwoordiging. Bij evenredige vertegenwoordiging zou de ABOP geen 8 zetels hebben maar 5, en de vierde partij zijn van het land, na de VHP, de NDP en de NPS. Dan had Gregory Rusland vicepresident kunnen worden. Het districtenstelsel en de verdeelsleutel voor zetels moeten nodig worden herzien.

De verslaggevers hebben, onder auspiciën van de Surinaamse Vereniging van Journalisten, besloten een algehele boycot tegen Ronnie B. in te stellen en gedurende twee maanden geen enkele informatie van en over hem in welke hoedanigheid dan ook te publiceren. De intimiderende hou-ding van Ronnie B. ten opzichte van verslaggevers wordt niet langer geaccepteerd. Internationale organisaties zullen worden geïnformeerd over het incident. De journa-listen zijn niet te spreken over de ‘slappe’ verklaring van de regering, die Ronnie B. de hand boven het hoofd houdt. Na twee maanden zullen de journalisten besluiten of de boycot zal worden opgeheven of verlengd. Mijn advies is om daarbij in overweging te nemen of het Openbaar Ministerie tot vervolging van Ronnie B. is overgegaan.

Hans Moison