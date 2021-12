‘Geen reden gebleken vervolging Hoefdraad te schorsen’

Veroordeling van 12 jaar celstraf en gevangenneming gelast

De strafzaak tegen de ex-minister van Financiën, Gillmore Hoefdraad, stond vandaag wederom op de rol. Het Hof van Justitie heeft vonnis tegen Hoefdraad gewezen. Hoefdraad is door de rechter veroordeeld tot twaalf jaar celstraf, een boete van SRD 500.000 of subsidiair twaalf maanden hechtenis. Tevens heeft de rechter onmiddellijke gevangenneming gelast. Dit is volgens de rechter ‘’de meest passende en geboden straf voor de verdachte’’. Maar gevangenneming stuit op problemen, omdat Hoefdraad vooralsnog spoorloos is.

De raadsman van Hoefdraad, Murwin Dubois, had op vrijspraak van zijn cliënt gehoopt. Gezien Hoefdraad niet aanwezig was op de laatste zitting, kon hij ook niet het laatste woord voeren. Echter is er volgens de rechter geen reden gebleken om de vervolging van Hoefdraad te schorsen. De verdediging van Hoefdraad voerde bij de vorige zitting aan, dat hun cliënt geen strafbare feiten heeft gepleegd. Evenwel is het hof van oordeel, dat Hoefdraad op diverse tijdstippen de strafbare feiten heeft gepleegd. Ook concludeert het hof, dat de dagvaarding van Hoefdraad aan alle wettelijke eisen voldoet. De rechter voerde aan dat de opgeworpen verweren van de verdediging van Hoedraad, ongegrond zijn.

Volgens de verdediging van Hoefdraad, zijn er verzinsels opgenomen in de tenlastelegging, doch de rechter weerspreekt dit en wijst op de onweerlegbare feiten, waaruit blijkt dat Hoefdraad gelden van de Centrale Bank, ten eigen bate heeft aangewend. Volgens de rechter is bewezen verklaard, dat Hoefdraad goed op de hoogte was van ‘’het reilen en zeilen binnen de Bank’’, en van de financiële middelen van de overheid. Hoefdraad heeft aldus de rechter, bewust wettelijke voorwaarden vertrapt. Ook wist hij dat zijn handelingen de Cen-trale Bank schade toe zouden brengen.