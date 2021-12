Eerste gevallen Omicron-variant ook in China en Chili vastgesteld

Gezondheidsautoriteiten in de Noord-Chinese havenstad Tianjin hebben het eerste geval van de Omicron-variant op het vasteland ontdekt. De infectie werd vastgesteld bij een reiziger die op 9 december vanuit het buitenland in de stad aankwam. Er werd bekendgemaakt dat de patiënt momenteel in isolatie in het ziekenhuis wordt behandeld. Volgens plaatselijke medische deskundigen, werd hij eerst positief getest en was hij asymptomatisch.

Zhang Wenhong, een epidemioloog verklaarde gisteren, dat China echter wel voldoende capaciteit heeft om de nieuwe variant te bestrijden. “We moeten de vaccinatiestrategieën wel heroverwegen, vervolgens de preventie- en controlemaatregelen verscherpen”, aldus Wenhong. De regering tracht het aantal coronagevallen al maanden achtereen terug te brengen naar nul, door middel van strikte beperkingen, waaronder wijdverbreide afsluitingen van steden bij de minste uitbraak. In het kader van zijn ‘nul Covid’-beleid heeft China een van de strengste Covid-19-preventiemaatregelen ter wereld genomen. “We geloven dat de Omicron-variant zeker een uitdaging zal vormen, maar aangezien China ervaring heeft met het voorkomen en beheersen van het coronavirus, zijn we ervan overtuigd, dat China de Olympische Winterspelen zoals gepland zal kunnen houden”, aldus Zhao Lijian, een woordvoerder van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken.

In de provincie Zhejiang, werd er gisteren ook een uitbraak van COVID-19-gevallen gemeld, waaronder 44 van de 51 personen besmet zijn geraakt met het coronavirus. Dit brengt het aantal infecties sinds vorige week op bijna 200 positieven gevallen. Als gevolg hiervan, heeft de regering een lockdown afgekondigd. Volgens medische deskundigen zitten meer dan 540.000 in isolatie.

Chili

In Santiago (Chili) werd er ook het eerste geval van de Omicron-variant gemeld. “Het gaat om een 65-jarige patiënt, met significante eerdere comorbiditeiten, die in een zorgcentrum in de regio is opgenomen. Volgens het Rijksvaccinatieregister is deze persoon niet gevaccineerd tegen COVID-19”, aldus de gezondheidsautoriteiten.

Volgens een epidemiologisch onderzoek van de regionale gezondheidsautoriteiten, werden vijf directe contacten met de man geïdentificeerd. De geïdentificeerde persoon had die al een periode van thuisquarantaine doorlopen. In de afgelopen nacht zijn er wederom zeven nieuwe gevallen van de Omicron-variant geconstateerd in Chili. De verwachting is dat het aantal besmettingen de komende feestdagen, aanzienlijk toe zal nemen.