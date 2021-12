Verdediging Hoefdraad zal verzet aantekenen tegen gewezen vonnis

De advocaat van Hoefdraad, Murwin Dubois, zegt dat er verzet aangetekend zal worden tegen het gewezen vonnis. Zijn cliënt, de ex-minister van Financiën, Gillmore Hoefdraad, is vandaag door het Hof van Justitie veroordeeld tot twaalf jaar celstraf. Daarnaast is hem een boete van SRD 500.000, subsidiair twaalf maanden hechtenis opgelegd. Dubois had verwacht dat zijn cliënt vrijgesproken zou worden en kan zich dus niet terugvinden in het oordeel van het hof.

‘’Ik heb altijd aangegeven, dat het een kwestie van overtuigen is. Indien het hof tot het oordeel is gekomen dat mijn cliënt veroordeeld moet worden, dan is mijn eerste conclusie dat we het hof niet hebben kunnen overtuigen.‘’ Volgens Dubois zal hij zich wederom over het materiaal buigen om na te gaan waaraan het zou hebben gelegen, dat het hof niet mee is gegaan met zijn overtuiging. ‘’Ik kan momenteel alleen in verzet gaan, omdat er hier sprake is van een verstek zaak. Dus ik kan pas hoger beroep aantekenen als ik in verzet ben gegaan. En daarvoor moet ik communiceren met mijn cliënt. Maar ik kan me niet terugvinden in de uitspraak, maar het besluit om verzet aan te tekenen, ligt totaal aan mijn cliënt”, benadrukte Dubois.

Dubois verklaart, dat zijn cliënt voor de overige feiten die niet bewezen zijn, moet worden vrijgesproken. ‘’Het hof heeft aangegeven, dat het de mening is toegedaan dat de tenlastelegging zoals die geredigeerd is, bewezen is.

Op grond daarvan is het hof tot een veroordeling gekomen.‘’ Dubois zegt, dat hij zich nog steeds niet kan terugvinden in de motivering van deelneming aan een criminele organisatie. Zo zegt hij, dat er een paar opmerkelijke dingen zijn geuit door de rechter in de motivering. ‘’Maar het is altijd handig, om het vonnis eerst op papier te krijgen en daarna onze strategie te bepalen. Een van de meest opmerkelijke zaken die ik heb gehoord is, dat het hof zegt dat de Centrale Bank benadeeld is geworden, maar dat de staat Suriname het voordeel heeft getrokken.‘’ Echter verwijt de tenlastelegging volgens Dubois, de minister van het persoonlijk voordeel en niet de staat. ‘’Dit is dus één van de opmerkelijke zaken‘’, zegt Dubois.

Volgens Dubois kan er pas nu gesproken worden over een voortvluchtige verdachte, omdat de gevangenneming nu gelast is. ‘’Dit zal ik helder en duidelijk overbrengen aan mijn cliënt. Wat ik hem zal adviseren, zullen we nog bespreken.” Een van de belangrijkste aspecten is, dat de verdachte, in dezen Hoefdraad, lijfelijk aanwezig moet zijn wanneer er verzet wordt aangetekend. Ook dit zal volgens Dubois, met zijn cliënt besproken worden. ‘’Aan de hand van wat er uit de gesprekken komt, kunnen de adviezen volgen. Ik kan nu niet aangeven, wat ik ga adviseren zonder dat ik mijn cliënt heb gesproken. Het gesprek gaat richting geven welke adviezen zullen volgen”, aldus Dubois.