Rechter veroordeeld Hoefdraad tot 12 jaar celstraf

Het Hof van Justitie heeft vandaag, vrijdag 17 december vonnis gewezen tegen de voortvluchtige ex-minister van Financiën Gillmore Hoefdraad. Tegen Hoefdraad, heeft de ex-procureur-generaal (PG) Roy Baidjnath Panday, in februari dit jaar twaalf jaar gevangenisstraf geëist. Het Hof van Justitie heeft Hoefdraad zojuist veroordeeld tot 12 jaar celstraf. Vandaag is tevens de 59e verjaardag van de ex-bewindsman.

Aangezien zijn advocaat Irene Lalji is komen te overlijden, stond raadsman Murwin Dubois er alleen voor. Hij heeft eerder aangegeven dat zij vrijspraak verwachten voor hem. Hij baseerde zijn zienswijze over de vrijspraak op het dossier, het requisitoir van de procureur-generaal, het pleidooi, de repliek en dupliek. De ex-PG had in februari ook een boete geëist van SRD 500.000 subsidiair of twaalf maanden hechtenis. Daarnaast heeft de toenamalige PG aangegeven, dat er ook een strafrechtelijk financieel onderzoek tegen de gewezen minister moet komen.