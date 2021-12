Overheidsinvesteringen cruciaal om veerkrachtige gezondheidsstelsels na COVID-19 te garanderen

Nu 46% van de landen in Noord- en Zuid-Amerika verstoringen in de gezondheidszorg blijven melden als gevolg van de pandemie, heeft Carissa F. Etienne, directeur van de Pan American Health Organization (PAHO), landen opgeroepen dringend prioriteit te geven aan openbare investeringen om te zorgen voor veerkrachtige gezondheidsstelsels die niemand aan zijn lot overlaten.

Tijdens een toespraak op hoog niveau, georganiseerd door Zijne Excellentie de heer Luis Alberto Arce Catacora, president van de Plurinationale Staat Bolivia, ter gelegenheid van Universele Gezondheidsdag, zei Dr. Etienne dat de gezondheid van moeder en kind, overdraagbare ziekten, routine immunisatie en de preventie en bestrijding van niet-overdraagbare ziekten, gebieden zijn die bijzonder door de pandemie worden getroffen. Met nadruk op Bolivia’s Community and Intercultural Family Health-programma (SAFCI), “heeft de pandemie het belang aangetoond van een solide basisgezondheidszorgsysteem dat snel en effectief kan reageren”, zei de president van de Plurinationale Staat Bolivia. De PAHO-directeur was het ermee eens dat gezondheidsstelsels “in staat moeten zijn om effectief te reageren op crises met behoud van kernfuncties”, maar de eerste gegevens suggereren dat de overmatige mortaliteit en morbiditeit toenemen.

Ondanks dat landen zich in 1978 verplichtten tot universele gezondheid met de goedkeuring van de Alma-Ata-verklaring, benadrukte de PAHO-directeur dat de ontwikkelingen in de richting van hervorming van het gezondheidsstelsel in de afgelopen decennia onvoldoende waren. “We hebben niet de schaal van transformaties gezien die we nodig hebben om ervoor te zorgen dat we zorg kunnen bieden aan alle mensen, noch de schaal in het vermogen om de paraatheid en respons tijdens noodsituaties op het gebied van de volksgezondheid te verbeteren”, zei ze.

Laat niemands gezondheid achter: investeren in gezondheidssystemen voor iedereen, is het thema van Universele Gezondheidsdag 2021. Dit is alleen haalbaar door een eerstelijnsgezondheidszorgbenadering, drong de directeur aan, die “ons het platform biedt om hoogwaardige, alomvattende zorg te leveren aan iedereen.”

Tijdens de PAHO Directing Council in september 2021 hebben de lidstaten een strategie goedgekeurd voor het opbouwen van veerkrachtige gezondheidsstelsels na COVID-19 om de winst op het gebied van de volksgezondheid in stand te houden en te beschermen. Het plan omvat vier actielijnen:

-Transformatie van gezondheidssystemen op basis van een eerstelijnsgezondheidszorg;

-Versterking van leiderschap, rentmeesterschap en bestuur;

-Versterking van de capaciteit van netwerken voor de levering van gezondheidsdiensten;

-Verhoging en instandhouding van overheidsfinanciering op het gebied van gezondheid en sociale bescherming.

De directeur benadrukte dat adequate financiering, een gekwalificeerd personeelsbestand, meer eerstelijnsgezondheidszorg, toegang tot gezondheidstechnologieën, medicijnen, informatiesystemen en grotere capaciteit voor regionaal onderzoek en ontwikkeling de focus zouden moeten zijn van landen die werken aan de ontwikkeling van veerkrachtige gezondheidszorgstelsels. “We moeten beter voorbereid zijn. We moeten pre-pandemische systemische tekortkomingen als een prioriteit aanpakken. Laten we moedig en innovatief zijn als we naar de toekomst kijken. Laten we van deze ongekende volksgezondheidscrisis een kans maken voor transformatie” zei de directeur.