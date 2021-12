Schalkwijk: ‘Toch wel vooruitgang geboekt met Herstelpan’

De regering Santokhi-Brunswijk, is reeds geruime tijd bezig met het uitvoeren van het Crisis- en Herstelplan. Professor Marten Schalkwijk, benadrukte gisteren in het programma ABC Aktueel, dat 20 procent van de projecten opgenomen in het plan, reeds zijn uitgevoerd. Dit betekent dat ongeveer 33 van de 184 projecten al zijn uitgevoerd. ‘’Er moeten nog wel her en der enkele verbeteringen komen in de communicatie en de samenwerking’’, zei Schalkwijk. Dit omdat men ernaar streeft tegen eind van het jaar 2022, 75 procent van het plan te realiseren.

Schalkwijk: ‘’De implementatie unit van het Herstelplan die belast is met het uitvoeren, heeft aan de regering gerapporteerd, en daaruit is gebleken, dat er al 33 maatregelen afgerond zijn. We moeten bedenken dat het plan eigenlijk pas in juni is goedgekeurd. Maar van de meeste maatregelen is bijna alles in uitvoering.‘’

Volgens Schalkwijk zijn er ongeveer 24 projecten (13%) die begin december niet zijn gestart. ‘’Maar we hebben nog een jaar te gaan en een aantal dingen staan wel op schema. Er is toch wel vooruitgang geboekt. Het kan natuurlijk wel sneller, echter is dit ook besproken.‘’ Indien er gewerkt wordt aan de communicatie en de samenwerking, is er volgens Schalkwijk goede hoop, dat eind volgend jaar 75-80 procent wordt uitgevoerd.