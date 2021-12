Radeloze burger is pesterij politie-inspecteur en echtgenote zat

‘Het verhaal is verzonnen’

Mevrouw Minssy A. is naar de pers gestapt om haar verhaal te doen. Zij vertelt dat zij en haar gezin al zeven jaar worden gepest door hun buren: politie-inspecteur G. S. en zijn echtgenote. Minssy heeft meerdere malen aangifte gedaan, maar er komt volgens haar geen oplossing in de zaak, vandaar dat zij ten einde raad naar de pers is gestapt. Minssy zegt zich onveilig te voelen door het gedrag van de buren. ‘’Ik word uitgescholden, bedreigd met moord en het platbranden van mijn woning. Ook worden er vernielingen aangericht aan mijn vruchtbomen’’, zegt Minssy. In gesprek met De West vertelt Minssy dat zij al acht jaar op hetzelfde adres op Tourtonne woont en dat het haar eigen perceel is. Echter vindt de buurvrouw dat zij om onbekende redenen moet verhuizen. “Ze begint te pesten en haar man is inspecteur. In het begin hadden we geen last van de inspecteur, maar de laatste jaren wel. We hebben geen rust. De kinderen kunnen niet slapen, omdat er wordt geslagen tegen de zinkplaten schutting”, zegt Minssy. De vrouw van de inspecteur zou ook mensen betaald hebben om haar rietbomen te kappen. Een deel van haar zuurzakboom is een keer met gramaxone bespoten, terwijl haar bananenboom met alle vruchten is omgehakt. Dit alles heeft Minssy op videobeelden en foto’s vastgelegd en getoond. G. S. op zijn beurt vertelt aan de krant, dat het verhaal niet op waarheid berust. ‘’Het verhaal is verzonnen’’, zegt hij. Ook hij zegt alles vastgelegd te hebben. Hij geeft aan dat ze eerder goede buren waren, maar dat de problemen met Minssy begonnen zijn na een ruzie met zijn vrouw. G. S. zegt dat hij zich eerder ook niet met het probleem bemoeide, maar dat het de laatste twee jaar erger is geworden. “Ze belt vaker de politie dat mijn vrouw haar bedreigt. En de laatste twee jaar komt er elke dag een soort rook vanuit haar perceel dat niet goed is om in te ademen. Wanneer je haar aanspreekt, dan stapt ze naar de politie”, zegt G.S. Volgens Minssy is de rook ‘’gewoon rook’’. ‘’Die ontstaat doordat ik vanwege de economische situatie op houtvuur kook. De buren verbranden juist ’s avonds opzettelijk vuil naast mijn huis’’, zegt Minssy. Wat het probleem is van de buurvrouw weet Minssy niet, maar zij heeft wel een vermoeden. Volgens haar wil de buurvrouw haar net zolang pesten totdat ze weggaat. “Zij had het perceel mondeling van de eigenaar gekregen, maar wij hebben het gekocht. Ik heb betaald en heb alle papieren”, zegt Minssy. Volgens G.S. speelt er juist iets anders. Hij vertelt dat hij en zijn vrouw een tweede perceel hebben, waarvan Minssy al lang een deel wil kopen. ‘’Het probleem begon toen wij weigerden het te verkopen’’, zegt hij. Over de aanzegging aan de buurvrouw om te vertrekken, zegt G. S. dat het niet zijn plaats is om te bepalen waar mensen mogen wonen en waar niet. “Als je nou je perceel hebt gekocht of illegaal daar woont, is niet mijn zaak. Daarmee bemoei ik mij niet”, zegt G.S. Op 13 december vond er weer een incident plaats met de buurvrouw, waarna G.S. volgens Minssy tekeer is gegaan en bedreigingen uitte. G.S. erkent dat er sprake was van onenigheid, maar zegt dat hij Minssy nimmer heeft bedreigd. “Ik probeerde haar alleen uit te leggen hoe schadelijk de rook is voor de gezondheid, waarna ze begon uit te schelden. Toen heb ik haar weer uitgescholden, maar ik heb haar nimmer bedreigd. Het was nogal een afstand, dus je gilt, maar ik heb haar niet bedreigd. Nu wil ze mij overal bekladden”, stelt hij. Minssy geeft aan dat de politie is gekomen om een rapport op te maken, maar dat zij niet weet wat er verder zal gebeuren. In een korte reactie aan de krant, zegt regiocommandant Beeldstro, dat zij meer dan bekend is met dit geval en dat de zaak reeds is doorverwezen naar de afdeling Onderzoek Politiezaken (OPZ).