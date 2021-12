President geeft startsein bouwprojecten

President Chandrikapersad Santokhi heeft gisteren door middel van de onthulling van een naambord bij het in renovatie zijnde gebouw van de Staatsraad, het startsein gegeven aan het met ministerie van Openbare Werken (OW), een aanvang te maken voor de uitvoering van bouw- en stedenbouwkundige projecten. Bij deze gelegenheid vond tevens de oplevering plaats van werken die in de afgelopen periode zijn afgerond. Onder de aanwezigen waren vicepresident Ronnie Brunswijk, OW-minister Riad Nurmohamed, de districtscommissarissen Ricardo Bhola (Paramaribo Noord-Oost) en Fulgence Javinde (Paramaribo Zuid-West), Urmila Ramlagansing (ondervoorzitter Staatsraad) en andere functionarissen.

Er is een aanvang gemaakt met de renovatie van het gebouw van de Staatsraad. De laatste renovatie van het gebouw dateert van 2007 en thans verkeert het pand in een zeer deplorabele staat. Ondervoorzitter Ramlagansing benadrukte dat het voor de Staatsraad, het secretariaat en de leden, een bijzonder en mooi moment is dat na een intensief traject van bijkans een jaar, het gebouw gerenoveerd wordt. “Ook wordt er gewerkt aan de herinrichting en andere faciliteiten voor het secretariaat en de leden”, aldus de Ramlagansing.

De Staatsraad houdt wekelijks minimaal één plenaire vergadering en daarnaast bijna dagelijks diverse ad commissievergaderingen, ter voorbereiding van de preadviezen voor behandeling in de plenaire vergadering. Het is noodzakelijk dat de Staatsraad beschikt over een eigen, goed geoutilleerde vergaderruimte. Met minister Nurmohamed en zijn medewerkers is het traject hiervoor reeds ingezet. Het Staatsraadsgebouw is een monumentaal pand en voor bijbouw moet voldaan worden aan specifieke eisen en voorwaarden. Voor de uitbouw is goedkeuring nodig van de Unesco. In dit kader is er overleg geweest tussen de Staatsraad, het directoraat Cultuur en de Stichting Gebouwd Erfgoed Suriname (SGES). Door tussenkomst van president Santokhi, die grondwettelijk ook voorzitter is van de Staatsraad, zullen de nodige documenten doorgeleid worden naar de minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (MinOWC), die de stukken ter goedkeuring zal aanbieden aan Unesco.

Minister Nurmohamed zei dat behalve civieltechnische werken, de bouw- en stedenbouwkundige werken cruciaal zijn. Het voormalige gebouw van Financiën (ook wel Het Hoekhuis genoemd), dat naast de Congreshal staat, is reeds voor 20 procent gerenoveerd. Het aanpakken van de dakbedekking en -constructie van het Dr. Ir. Franklin Essedgebouw ofwel het Regeringsgebouw, is ook voorbereid en de aanbesteding is klaar. Ten behoeve van het Hof van Justitie wordt het oud-BUFAZ-pand gerestaureerd. Er zijn ruim dertien projecten gepresenteerd; voor inzage mag de samenleving zich wenden tot het onderdirectoraat Bouwkundige Werken van het ministerie van Openbare Werken.

De president benadrukte dat de regering zich in hoge mate inzet om bouw- en stedenbouwkundige werken van de overheid te herstellen. “Het gaat juist om het plaatsen van de renovatie van het Staatsraadgebouw en andere historische panden tegen de achtergrond van waar we ons als land bevinden na ruim anderhalf jaar regeren’’, zei de president. ‘’Er is de afgelopen jaren totaal geen aandacht geschonken aan renovatie en onderhoud, maar het is deze regering gelukt om deze zaken dankzij eigen besparing aan te pakken’’, aldus de president. De panden moeten er niet alleen goed uitzien, ze moeten ook een aangename werkplek bieden aan de medewerkers. ‘’We geven respect aan onze ambtenaren, dat ze een veilige en aangename werkplek hebben”, sprak de president.