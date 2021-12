Jogi: ‘De regering is goed op weg naar verlichting’

Volgens VHP-parlementariër Mahinder Jogi, is de regering dit jaar hard bezig geweest voorbereidingen te treffen, zodat het volgende jaar er verlichting te merken is. ‘’De gesprekken met het IMF zijn bijna rond en er zal nog voor het einde van het jaar een besluit hierover komen. In ieder geval ziet het er goed uit, want alle neuzen wijzen momenteel in dezelfde richting. De president heeft trouwens een persoonlijke ontmoeting gehad met de directeur van IMF en ook uitgelegd waarom de lening nodig is. Dit zal sowieso bijdragen aan een positief resultaat”, aldus Jogi.

Hij zegt verder dat ook andere internationale monetaire organisaties bereid zijn gevonden projecten in Suriname te financieren. “We zitten momenteel nog in een financieel moeilijke situatie, maar ik heb er vertrouwen in en ben er zeker van dat we volgend jaar een goed jaar tegemoet gaan. Ik heb zaken van dichtbij meegemaakt, dus ik weet hoe hard de president werkt om dit gedaan te krijgen”, zei Jogi. Volgens hem heeft de president ook zelf aangegeven, dat er volgend jaar verlichting komt en dat de gemeenschap hiervan zal genieten, echter is niet bekend wanneer van volgend jaar dit merkbaar zal zijn. “De president heeft goed gesproken, omdat hij ook niet weet wanneer de verlichting merkbaar zal zijn. Het ligt aan verschillende factoren. We hebben bijvoorbeeld nu te kampen met Covid-19. In ieder geval is het duidelijk dat er volgens jaar verlichting komt”, benadrukte Jogi.

Volgens hem heeft de regering ook een wezenlijke bijdrage geleverd aan de vorderingen die volgend jaar geboekt zullen worden. Zo is er volgens Jogi geen sprake van corruptie en onnodige besteding van gelden. “Kijk maar naar welke positie onze monetaire reserve is teruggebracht. Dit alles door inzet van de minister van Financiën”, aldus Jogi.