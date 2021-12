SVJ: ‘Democratie met de voeten betreden door mishandeling journalist’

“Geschokt, verontwaardigd, maar vooral diep teleurgesteld en vol afschuw constateert de Surinaamse Vereniging van Journalisten (SVJ) dat de democratie in Suriname heden, 14 december 2021, met de voeten is betreden door de lafhartige mishandeling van journalist Jason Pinas bij het huis van de democratie, De Nationale Assemblee (DNA), en wel door het bevoegde gezag”. Dit zei de SVJ gisteren in een verklaring.

Volgens de SVJ is persvrijheid een belangrijke pijler van elke democratische rechtsstaat en is zodanig internationaal geregeld en erkend. De Surinaamse samenleving heeft reeds schending van deze vrijheid mee gemaakt met als resultaat de dood van 5 journalisten, wat onlangs door het rechtssysteem is veroordeeld. Het is vaker voorgekomen dat het bevoegd gezag, met name vicepresident Ronnie Brunswijk en/of zijn lijfwachten geweld hebben toegepast of bedreigd. De brute en lafhartige wijze waarop Pinas bij het gebouw van DNA is aangepakt, gaat echter veel verder dan de grens van het toelaatbare.

De SVJ heeft ook notitie genomen van de verklaring die de vicepresident heeft afgelegd in DNA naar aanleiding van het incident, en de wijze waarop de zaak door DNA-voorzitter Marinus Bee is afgehandeld. De SVJ spreekt van een zeer zorgwekkende situatie, waarbij zowel regering als parlement de democratie ernstig onder druk heeft gebracht.

De SVJ zal na onderhoud met haar doelgroep, de internationale gemeenschap en in Suriname vertegenwoordigde multilaterale organisaties informeren over de lafhartige gewelddadigheden vanuit het bevoegd gezag, en hoe De Nationale Assemblee hiermee is omgegaan. Er is sprake van een dieptepunt.