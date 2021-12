EAS geeft toelichting op de kostprijs van stroom

De Energie Autoriteit Suriname (EAS) heeft kennis genomen van de discussie rondom de kostprijs van elektriciteit in relatie tot het HPSG-project. De EAS constateert dat in deze discussie veelal incorrecte bedragen en berekeningen worden gepresenteerd. De EAS is belast met het toezicht op de uitvoering van de Elektriciteitswet 2016. Hieronder valt ook het bepalen van de kostprijs van elektriciteit in het kader van de stroomtarieven. De EAS maakt daartoe gebruik van een specifiek ontwikkeld financieel-technisch rekenmodel. Dit model is gebaseerd op de internationale best practices op het gebied van kostprijsbepaling in de energiesector. De EAS heeft gemeend in het kader van een transparante discussie, meer inzicht te geven in de kostenopbouw van elektriciteit, gebaseerd op de door haar vastgestelde en geanalyseerde data.

Tabel 1: Kostprijsberekening. Noot: opwekkingsprijzen zijn inclusief de kosten van netverliezen, er is gebruik gemaakt van de actuele parameters. Olieprijs: 70 USD per barrel (december 2021).

De integrale kostprijs bestaat uit de productiekosten en de netwerkkosten. De productiekosten zijn onderverdeeld in eigen thermische opwekking door EBS en inkoop van energie (hydro en thermisch) bij SPCS. De gemiddelde productieprijs wordt bepaald als het gewogen gemiddelde van deze componenten. De kosten van thermische opwekking liggen zoals is te zien, boven de 14 USD-cent per kWh. Doordat hydro-energie aan de andere kant een stuk goedkoper is, vallen de gemiddelde productiekosten iets lager uit, namelijk ongeveer 0,8 USD-cent per kWh.

De integrale kostprijs is gelijk aan 9.73 USD-cent per kWh, zijnde de som van productie en netwerk. Merk op dat het huidige stroomtarief op basis van de huidige koers omgerekend 6.8 USD-cent per kWh bedraagt. Voorts is het uiteindelijke tarief lager als gevolg van de subsidie (S.B. 2016 no. 42, Besluit Subjectsubsidie Elektriciteit 2021 artikel 3) die door de overheid wordt gegeven in de vorm van een vast kortingsbedrag op de maand-rekening.

In de discussies is de vraag gerezen of een inkoopprijs van energie van 11 USD-cent per kWh al dan niet economisch verantwoord zou zijn. Om dit te beantwoorden, dient deze prijs te worden vergeleken met de kostprijs van thermische energie in Paramaribo. Als een nieuwe vorm van opwekking wordt geïntroduceerd, dan zal deze de (toekomstige) thermische opwekking vervangen. Dit is economisch aantrekkelijk indien de prijs van deze technologie lager is dan de kostprijs van thermische energie.

De kostprijs van thermische productie bedraagt 14.16 USD-cent (EBS centrale), respectievelijk 19.51 USD-cent (SPCS centrale). Dit betekent dat de prijs van 11 USD-cent lager ligt en dus voordeliger is. Berekend kan worden dat dit neerkomt op een kostenbesparing van circa 2.76 miljoen USD per jaar.

De EAS doet een beroep op eenieder om zich te allen tijde correct te laten informeren en hoopt in deze discussie het inzicht te hebben geven in de kostenopbouw van elektriciteit, alsook de nodige verduidelijking te hebben gebracht in de wijze van berekening van de kostprijs van de elektriciteitstarieven.