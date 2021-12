‘110.000 valse covid-paspoorten ontdekt’

De Franse autoriteiten hebben onlangs geconstateerd, dat mensen met valse QR-code bewijzen rondgaan. Gérald Darmanin, de Franse minister van Binnenlandse Zaken verklaarde, dat ongeveer 110.000 valse “covid-paspoorten” zijn ontdekt.

Momenteel zijn er nog 400 lopende onderzoekingen, maar intussen zijn al 100 arrestaties verricht. De straffen kunnen oplopen tot vijf jaar gevangenisstraf “, aldus Dar-manin. De autoriteiten richten zich zowel op de gebruikers van deze valse paspoorten als op de netwerken van mensensmokkelaars. “Het probleem met valse QR-code toegangsbewijzen is dat ze vaak worden gemaakt met medewerking van echte artsen of verpleegkundigen.” Tegenwoordig is dit zogeheten gezondheidspaspoort in Frankrijk essentieel om toegang te krijgen tot bepaalde plekken zoals bars, restaurants en musea, maar ook tot ziekenhuizen en bejaardentehuizen. “Om gezondheidspaspoort te krijgen, moet de persoon volledig gevaccineerd zijn”, aldus Darmanin.