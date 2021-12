Pfizer: ‘COVID-19-pil Paxvloid, 90 procent effectief tegen ernstige ziekten’

De farmaceutische gigant Pfizer heeft gisteren bekendgemaakt, dat de experimentele behandeling van zijn COVID-19-pil, genaamd Paxlovid, heeft uitgewezen dat hij 90 procent effectief is tegen COVID-19. In klinische onderzoeken heeft Paxlovid getoond bijna 90 procent werkzaamheid te hebben bij het voorkomen van ziekenhuisopname en overlijden bij patiënten met een hoog risico. Paxlovid bestaat uit een mengsel van een nieuw antiviraal geneesmiddel, Nirmatrelvir genaamd, en een ouder geneesmiddel dat Ritonavir heet.

Het laatste onderzoek van Pfizer betreft een analyse van 2.246 niet-gevaccineerde, risicovolle proefpersonen. Geen van hen betrokken bij de proef en die Paxlovid toegediend kregen stierf, vergeleken met 12 placebo-ontvangers. Binnen de eerste vijf dagen, bleek de pil 88% effectief. “Varianten die nu zorgen baren, waaronder de Omicron-variant, hebben de vraag naar betaalbare behandelingsopties voor geïnfecteerde personen, vergroot. Indien toegestaan ​​of goedgekeurd, kan deze potentiële behandeling een cruciaal hulpmiddel zijn om de pandemie in te dammen”, aldus Dr. Albert Bourla, CEO van Pfizer.

Pfizer heeft ook aangekondigd, zijn recente gegevens gedeeld te hebben met de Amerikaanse regelgevende instantie, de Food and Drug Administration (FDA), waardoor een snelle goedkeuring door de Verenigde Staten mogelijk wordt. Geïnfecteerde Amerikanen kunnen dan begin volgend jaar over deze pil beschikken. Echter is er nog geen datum vastgesteld voor een gegevensanalyse door de adviescommissie van de FDA, die de pil en behandeling zal evalueren.