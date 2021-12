Jubithana betreurt afzeggen Airbus A330-200 overeenkomst

De Surinaamse Luchtvaart Maatschappij (SLM) heeft zeer recentelijk een bericht ontvangen, dat de ‘Supervisory Board’ van Global Knafaim, die de finale goedkeuring voor de lease van een Airbus A330-200 moest geven, besloten zulks niet door te doen gaan. Minister Albert Jubithana van Transport, Communicatie en Toerisme stelde gisteren in het radioprogramma ABC Aktueel, het betreurenswaardig te vinden dat de deal niet door is gegaan. “Daar de Lessor van het bedrijf heeft besloten het vliegtuig te eigen bate in te zetten. Het bedrag dat reeds gestort was met betrekking tot het traject dat werd aangegaan, zal wederom teruggestort worden op de rekening van de SLM”, aldus Jubithana.

De SLM had de afgelopen maand bekendgemaakt, dat zij reeds een Letter of Intent (LOI) had getekend voor de lease van een Airbus- A330-200. Paul de Haan, de CEO van de SLM benadrukte toen, dat dit toestel de SLM een stap dichterbij zijn naar haar eigen capaciteit zou brengen. Dit vliegtuig werd volgens bronnen eerder ingezet door Virgin Australia, en zou in februari 2022 door de SLM worden ingezet op de Mid-Atlantische route. Jubithana verklaarde, dat er vanaf het begin werd aangegeven op, welk traject de SLM het toestel zou inzetten. “We waren er echter bewust van, dat er uitdagingen zouden zijn, maar we hadden ook gezegd, dat we tot structurele oplossingen wilden komen”, stelde Jubithana. Hij benadrukte dat een ieder zijn schouders onder het werk zal moeten zetten. “Er wordt gevraagd dat zaken richtig eraan toe moeten gaan. Uiteindelijk gaat het erom, dat het bedrijf gered moet worden”, aldus Jubithana.