Project ‘Safe Exercise Area’ biedt burgers gelegenheid te bewegen

Het ministerie van Volksgezondheid lanceert op zondag 19 december het project ‘Safe Exercise Area’. Het project wordt georganiseerd in het kader van het voorkomen en het aanpakken van chronische ziekten. Het moet een stimulans zijn voor burgers om meer te bewegen. Minister Amar Ramadhin zei op een persconferentie dat dit initiatief is genomen vanuit het ministerie van Volksgezondheid, en ook besproken is in de regering.

“Er is een gebied geïdentificeerd vanaf de rotonde van het Academisch Ziekenhuis aan de dr. Sophie Redmondstraat tot de Rode Kruislaan. Op beide banen in het gebied zal de ‘Safe Exercise Area’ launch plaatsvinden rond 08:00 uur ’s morgens” zegt de minister. Burgers krijgen ruimschoot de gelegenheid om structureel elke zondag, van 06:30-09:30 uur, op een veilige wijze onder toezicht van de politie en bestuursdienst te bewegen, om zodoende de gezondheid te bevorderen.

‘Voorkomen is beter dan genezen’ zei districtscommissaris, Ricardo Bhola. De dc is van mening dat wij naar preventieve zorg moeten gaan, zoals de president dat recentelijk in zijn jaarrede zei. Het is volgens de dc simpelweg goedkoper, makkelijker en je kunt tegelijkertijd een volk opvoeden en aanleren om gezonder te gaan leven. Hij stelt het zeer op prijs, dat de minister in samenspraak met het ministerie van ROS tot deze conclusie is gekomen. Op zondag 19 december zal het verkeer vanaf de rotonde van het Academisch Ziekenhuis aan de dr. Sophie Redmond-straat tot de Rode Kruislaan, vanaf 07:00 – 10:00 uur ’s morgens zijn afgesloten. De verkeerspolitie vraagt hierbij alle begrip van de samenleving en doet een beroep op hen om, alternatieve wegen te gebruiken. De rotonde zal op die dag niet afgesloten worden.