DWT journalist mishandeld door beveiliging VP

Jason Pinas, journalist van de Ware Tijd, is vanmiddag voor het gebouw van de Nationale Assemblee op brute wijze mishandeld door beveiligingsmannen van vicepresident Ronnie Brunswijk. Pinas die terplekke aanwezig was voor werkzaamheden maakte op een gegeven moment foto’s van Brunswijk in zijn voertuig en dat waardeerde de vp niet, waardoor er een woordenwisseling ontstond tussen hen. De journalist werd vervolgens van achter in een wurggreep genomen door een bewaker van Brunswijk en daarbij incasseerde hij klappen en trappen, terwijl hij op zijn rug lag op de grond. De mobiele telefoon van Pinas waarmee hij de foto’s had gemaakt werd van hem afgepakt