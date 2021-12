‘Masteropleidingen AdeKUS zijn peperduur geworden’

Waardering leerkrachten moet beter

Patricia Etnel (NPS) heeft gisteren tijdens de behandeling van het Meerjaren Ontwikkelingsplan (MOP) 2022-2026 in De Nationale Assemblee, een lans gebroken voor het onderwijsgebeuren in Suriname. Daarbij vroeg zij speciale aandacht voor de masteropleidingen die verzorgd worden aan de Anton de Kom Universiteit Suriname (AdeKUS). ‘’De masteropleidingen zijn in USD geprijsd en daardoor peperduur en onbetaalbaar geworden’’, betoogde Etnel. Zij haalde aan dat de studenten de masteropleidingen van de universiteit niet meer kunnen betalen. Dit heeft tot gevolg dat studenten na het behalen van hun bacheloropleiding (deze is wel in SRD), niet meer doorstromen naar een masteropleiding. ‘’Dit terwijl het gaat om een publieke universiteit voor zij die geen particuliere opleiding kunnen betalen’’, zei Etnel.

“Bij de masteropleiding gaat het vooral om vrouwen die ervoor kiezen om verder te studeren, maar de opleidingen zijn peperduur geworden. Ze zijn allemaal in USD en als we kijken naar de koers, is het niet betaalbaar. In een MOP dat zich focust op de toekomst, zou dit aspect van volwasseneneducatie een vraagstuk moeten zijn, omdat alle opleidingen in USD zijn”, stelde Etnel. Zij haalde aan dat vanuit de verdragsmiddelen een bepaald bedrag is vrijgemaakt voor onderwijs. Etnel wilde weten of deze informatie juist is. Indien dat zo is, vroeg zij of een deel van het geld niet besteed kan worden aan het financieren educatie voor volwassenen.

“Die groep heeft ook recht om door te studeren. Als alle opleidingen in USD gezet worden en het bestuur van de universiteit zegt dat zij moet voortbestaan en daarom weinig kan doen voor de studenten, dan moet de overheid inkomen. Als we zeggen dat we gaan voor een rechtvaardige samenleving waar er balans is tussen het sociaal-economische en het sociaal-maatschappelijke, dan is de staat Suriname verplicht om in te komen”, benadrukte Etnel. Zij haalde ook aan dat de waardering van de leerkrachten belangrijk is als gaat om educatie. Volgens haar moet er een betere waardering komen voor leerkrachten. ‘’In het MOP is opgenomen dat onderwijs belangrijk is, maar het is niet duidelijk hoe er gewerkt zal worden aan de waardering voor leerkrachten.’’

Etnel haalde aan dat er in het verleden afspraken zijn gemaakt tussen de leerkrachten, de vakbonden en staat om de waardering van leerkrachten te bevorderen. “Maar we merken dat vanwege het verzwakken van de SRD, leerkrachten nu heel weinig verdienen. We merken zelf dat leerkrachten die in het veld moeten werken, dat met een vervoerstoelage van SRD 255 moeten doen. Zij moeten leerkrachten in opleiding gaan vormen en dan krijgen ze dat bedrag per maand aan vervoerstoelage. Als we kijken naar alle drie de machten, dan zien we dat ze allemaal erop staan dat de toelages in orde moeten zijn. Maar als het gaat om de waardering van leerkrachten, dan mis ik dat deel”, gaf Etnel aan. Volgens haar moet de positie van de leerkrachten in het MOP versterkt worden. “Er moet geïnvesteerd worden in de toelages van de leerkrachten. Er is gewerkt aan de loonschijven, maar we moeten niet vergeten dat de leerkrachten niet meer in het FISO-systeem zitten”, aldus Etnel.

door Priscilla Kia