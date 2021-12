SLM heeft aanbiedingen van andere leasemaatschappijen

Paul de Haan heeft geen ontslag ingediend

De Surinaamse Luchtvaart Maatschappij (SLM) liet een maand geleden weten, dat zij een Letter of Intent (LOI) had getekend voor de lease van een Airbus- A330-200. CEO Paul de Haan, had in een interne circulaire bekendgemaakt, dat dit toestel Surinam Airways een stap dichterbij zou brengen naar haar eigen capaciteit, en het vestigen van haar identiteit op de markt. Naar verluidt, werd dit vliegtuig eerder ingezet door Virgin Australia, en zou het vervolgens in februari 2022 door de SLM worden ingezet op de Mid-Atlantische route. Helaas werd gisteren bekend, dat de Airbus A330-200 die SLM zou leasen van de Global Knafaim leasecompany in Israël niet door gaat. De Supervisory Board van Global Knafaim, die de finale goedkeuring moest geven, besloot haar niet te honoreren, aangezien het dit vliegtuig binnen zijn eigen holding wil inzetten. “Surinam Airways heeft behalve dit vliegtuig, meerdere opties en intussen hebben andere potentiële lease maatschappijen, vliegtuigen aangeboden. Het proces van verdere evaluatie van de aangeboden mogelijkheden, is reeds ingezet. In het kader van het herstel van Surinam Airways, zal ze zich met vereende krachten blijven inzetten voor de gezondmaking van het bedrijf”, laat de afdeling Corporate Communications van de SLM weten.

Er wordt al geruime tijd gelobbyd om de vloot van de SLM zo snel als mogelijk, te vernieuwen.

Met de komst van de A330-200 zou er een begin hieraan zijn gemaakt. CEO Paul de Haan zegt desgevraagd, het te betreuren dat de deal niet heeft kunnen doorgaan, maar wij respecteren de beslissing van de lessor. “Inmiddels zijn wij in gesprek met andere leasemaatschappijen. Waar er enige maanden geleden zeer veel vliegtuigen beschikbaar waren, merken we door de toenemende vliegbewegingen, dat vliegtuigen minder vaak beschikbaar zijn. We blijven als SLM bezig een eigen vliegtuig in onze vloot op te nemen en werken tijdens dat proces met ingehuurde vliegtuigen, zoals die van Air Belgium”, aldus De Haan. Over de geruchten die nu rond gaan m.b.t. het indienen van zijn ontslag zegt De Haan: “Het is niet waar, ik heb zeer zeker niet mijn ontslag ingediend”.