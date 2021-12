Digicel doneert laptops aan TCT

Digicel Suriname N.V. (Digicel) heeft enkele dagen geleden tien laptops geschonken aan het ministerie van Transport, Communicatie en Toerisme (TCT), Mevrouw Lila, directeur Algemene en Administratieve Zaken op het ministerie van TCT, nam de laptops in ontvangst. “We zijn Digicel bijzonder dankbaar. De gift zal voldoen in een behoefte die wij hebben. De laptops zullen worden ingezet voor de Luchtvaartdienst. De Luchtvaartdienst is het orgaan dat alle statistieken bijhoudt op het gebied van de luchtvaart. Wegens de wereldwijde covid-pandemie heeft de luchtvaartsector een enorme klap te verduren gehad. Nu de luchtvaartsector weer heel langzaam op gang komt, zijn er enkele zaken die dringend ter hand genomen moeten worden”, aldus Lila.

De laptops werden op het hoofdkantoor van Digicel overhandigd door de Chief Executive Officer van Digicel, dhr. Deonarine Gopaul. ‘’Toen we het verzoek kregen van de Directeur Transport van het ministerie van TCT hebben we binnen 24 uur de toezegging gedaan en binnen een week waren de laptops reeds ter beschikking. Dit getuigt van de cultuur die er heerst binnen Digicel; een cultuur van snel en efficiënt te werk gaan. We zijn ons ervan bewust dat het een druppel op is op een hete plaat, maar we hopen dat we toch een bijdrage hebben kunnen le-veren’’, aldus Gopaul.

De donatie van tien laptops aan het ministerie is een van de vele Corporate Social Responsibility projecten die Digicel deze maand heeft uitgevoerd. Naast dit project hebben 50 gezinnen van Nickerie vandaag een voedselpakket mogen ontvangen en binnenkort wordt het internaat van Atjoni voorzien van een koelkast en twee wasmachines. Op deze manier hoopt de provider invulling te geven aan haar belofte om sociaal maatschappelijk verantwoord te ondernemen.