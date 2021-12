KWIKVERGIFTIGING BOVEN GEZONDHEID EN MILIEUPROTECTIE?

Het Nationaal Leger heeft de vorige week in het oosten van ons land, twee skalians die voor ernstige milieuvervuiling verantwoordelijk zijn vernietigd, en een derde aan de ketting gelegd. Een optreden van onze militairen dat niets anders is dan de drastische ingreep tegen deze illegale kwikvervuilers in Frans-Guyana en Braziliƫ. In de afgelopen week werd in de Braziliaanse media gemeld dat de FAB (Braziliaanse leger) in opdracht van de regering Bolsonaro, hard optreedt in het Amazone gebied tegen de illegale goudwinning, wegens het overmatig gebruik van kwik en de ecologische vernietiging die plaatsvindt bij deze illegale goudwinning. Het Nationaal Leger is opgetreden in opdracht van het Openbaar Ministerie en daar kan niets tegen worden ingebracht. Bovendien is het zo, dat de minister van Natuurlijke Hulpbronnen al enige tijd geleden had aangegeven, dat de verstrekte vergunningen van de skalians aan de oostgrens, niet zouden worden verlengd en dat ze moesten opbreken. Maar zolang er niet hard wordt opgetreden tegen deze lui, doen ze alsof hun neus bloedt en gaan rustig door met de milieuvernietiging en het dumpen van kwik en andere zware metalen in kreken en rivieren. Het is bovendien bekend, dat de Lawa- en Marowijnerivier al ernstige tekenen van vervuiling vertonen en dat het niet meer raadzaam is, vis uit deze rivieren te nuttigen. Het is zelfs zo erg dat Wayana inheemsen al enige tijd vis kweken in vijvers voor eigen consumptie, omdat ze weten dat de vis uit de rivier, al teveel kwik bevat. Ook de Marrons die aan de Marowijne- en Lawarivier wonen, zijn op de hoogte dat de vervuiling door de illegale goudwinning er de oorzaak van is dat het niet langer verstandig is, vis uit deze rivieren te eten. Ook moet benadrukt worden, dat Lawa- en Marowijnerivier deels aan Frans-Guyana, een departement van Frankrijk toebehoren, en dat de Fransen allang hameren op een optreden tegen de skalians. Suriname kan daarom niet langer de kwikvergiftiging boven de gezondheid en de milieuvernietiging stellen en zal moeten optreden. Bovendien hebben we het Minamata-verdrag getekend en geratificeerd, en dat houdt in dat wij er alles aan moeten doen, de kwikvergiftiging in de lucht en het water aan te pakken c.q. drastisch terugdringen. Doen we dat juist niet, dan geven we de wereld weer aan, dat we verdragen tekenen en ratificeren, maar de controle op de naleving aan onze laars lappen. Het is dan ook wereldvreemd, dat er ineens lieden in De Nationalse Assemblee opstaan en verklaren, dat de actie van het Nationaal Leger om de skalians te vernietigen, fout en ongepast was. Het is duidelijk wie de lieden zijn, die nu op hun achterste benen gaan staan als de overheid optreedt tegen deze vorm van ecologische vernietiging. Het zijn weer overduidelijk lieden die opkomen voor de enge belangen van enkelingen die in de goudsector bezig zijn de gehele boel te vernietigen en zeker niet werken voor het belang van de gehele bevolking en de fauna en flora van dit land.