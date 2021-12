BEËINDIGING HPSG-OVEREENKOMST INDIEN FINANCIERING NIET ROND IS VOOR EIND 2021

“Ten aanzien van de huidige stand van zaken in de HPSG-kwestie. Op dit moment is alleen de Master Agreement van toepassing. Op deze Master Agreement is het Surinaams recht van toepassing, terwijl geschillen worden behandeld door een arbitraal tribunaal met als standplaats Suriname. Het is niet zo dat de regering zomaar ongeclausuleerd dergelijke overeenkomsten aangaat. Er zijn verschillende waarborgen ingebouwd. Een daarvan is dat de Hybrid Power System Group (HPSG), de financiering van het project uiterlijk eind 2021 rond heeft. Is dit niet het geval, dan heeft Suriname het recht tot beëindiging van de overeenkomsten over te gegaan. In maart 2021 is bij het sluiten van de overeenkomsten met HPSG een persconferentie gehouden, waarbij details over het project werden gepresenteerd. Echter kan nu geconstateerd worden dat de informatievoorziening tekort is geschoten en wordt overschaduwd door de negatieve reacties op het project. Het uitgangspunt is dat zoals overeengekomen, de investeerder desondanks in de gelegenheid moet worden gesteld de financiering voor het einde van het jaar te realiseren”, stelt de regering in een persbericht. De overeenkomst tussen de regering en HPSG heeft enorm veel kritiek ontvangen, nadat het artikel van Danwatch en Ekstra Bladet in een vertaalde versie werd gepubliceerd in de media. Danwatch en Ekstra Bladet hebben eerder onthuld, dat verschillende van de grote Deense en internationale bedrijven waarmee HPSG beweerde samen te werken om een baanbrekende energiecentrale in Suriname te bouwen, weigerden samen te werken met het Deense bedrijf.

Ook het advocatenkantoor DLA Piper met advocaten gevestigd in meer dan 40 landen, is genoemd in een van de artikelen van Danwatch. Het voormelde advocatenkantoor is reeds gestart met een intern onderzoek nadat vertrouwelijke e-mails bevestigden dat het advocatenkantoor heeft samengewerkt met het controversiële Deense bedrijf HPSG, dat een miljardenovereenkomst heeft gesloten met de regering van Suriname. Dit werd in maart 2021 bekend, nadat er een grote persbijeenkomst was georganiseerd door de Surinaamse regering en het Deense bedrijf HPSG. De overeenkomst had betrekking op de bouw van een groene waterstofcentrale voor 7,7 miljard kronen. De kwestie is uitgegroeid tot een politiek schandaal, nadat Danwatch en Ekstra Bladet onthulden, dat de controversiële Deense zakenlieden achter HPSG, geen ervaring hebben met groene energie. Bovendien heeft HPSG gelogen over zijn partners. Volgens het onderzoek blijken er een aantal zaken niet helemaal zuiver te zijn. Er is zelfs geconcludeerd dat achter deze groene zwendel, zich cryptische bedrijfsconstructies verschuilen en failliete vastgoedbedrijven.

Naar verluidt is het moederbedrijf van HPSG gevestigd in een woning te Amsterdam. Op hetzelfde adres is ook een schoonheidssalon en een bedrijf dat bedrijven helpt bij hun financiële transacties gevestigd. Keerpunt is naar aanleiding van het artikel met betrekking tot het onderzoek van Danwatch en Ekstra Bladet van mening, dat dit allemaal vanaf het begin te mooi leek om waar te zijn en dat er met spoed onderzoek gedaan moet worden naar de personen die hierachter zitten. Toen de Surinaamse regering en de Deense zakenlieden een vertrouwelijk akkoord in maart 2021 tekenden, waren veel zaken nog niet duidelijk, aangezien alles zo snel verliep. Een dag na de ondertekeningsceremonie, 20 maart 2021, verschenen op een persconferentie in het gebouw van het ministerie van BIBIS, de minister van Buitenlandse Zaken, de minister van Financiën en de minister van Natuurlijke Hulpbronnen, samen met de twee Deense zakenlieden Benny Falk en Jesper Nielsen. Danwatch en Ekstra Bladet hebben verder HPSG-bedrijven geïdentificeerd die eigendom zijn van Jesper Nielsen in Colombia en Ghana. In het lokale bedrijf van HPSG in Suriname, is Benny Falk benoemd tot directeur, maar wie de eigenaar is van HPSG in Suriname, blijkt niet uit de bedrijfsdocumenten waar Danwatch en Ekstra Bladet, inzicht in hebben gekregen.

Naar verluidt worden er documenten verspreid via sociale media, waaruit blijkt dat op 14 januari 2021 voor de notaris is verschenen Xandro G. Graanoogst, geboren te Pa-ramaribo, Suriname die zichzelf identificeert als ondernemer om HPSG Suriname N.V. op te richten als naamloze vennootschap. Als adres van de vestiging, wordt Zwarten-hovenbrugstraat 107-109 opgegeven, en het bedrijf wordt opgericht met 100 aandelen voor een waarde van SRD 100.000, die allemaal op naam van Graanoogst staan. Als eerste directeur van het bedrijf wordt door Graanoogst bij de notaris opgegeven de Deense Benny Falk geboren te Kolding, Denemarken. Merkwaardig is dat er verder geen andere gegevens over Falk staan vermeld in de documenten bij de oprichting. Wat nog opmerkelijker is, is dat een dag later, op 15 januari 2021, dezelfde Graanoogst bij de-zelfde notaris twee andere stichtingen oprichtte en als adres de Henri Fernandesweg 101 opgaf. De twee stichtingen, GHS Renewables en Climate Renewables Ser-vices, kregen elk een persoon in het bestuur die in het verleden in het bestuur zat van de Stichting Museum of Fine Arts, die reeds eerder was opgericht op 4 februari 2011 aan de Zwartenhovenbrugstraat 107-109 en waar op hetzelfde adres nu staat aangegeven dat HPSG Suriname N.V. is gevestigd.