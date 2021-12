Aanpak skalians in het kader van milieucriminaliteit

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft de daad bij het woord gevoegd. Zoals eerder door het OM was aangekondigd om de milieucriminaliteit aan te pakken, heeft het OM zijn eerste optreden zichtbaar gemaakt op donderdag 9 december op de Marowijnerivier. Ondersteund door leden van het Nationaal Leger en de Militaire Politie, heeft het OM het Kriki Mofo gebied aangedaan waar volgens informatie, meerdere skalians opereren.

In oktober 2021 werd het OM door de politie geïnformeerd over skalians die normaliter op de Marowijnerivier stilliggen, maar in de nachtelijke uren de goudwinningsactiviteiten voortzetten. Naar aanlei-ding daarvan werden toen reeds drie skalians in beslag genomen en werden twee personen werkzaam op de skalians als bewaarder aangewezen. De sleutels van de skalians werden in beslag genomen. De eigenaren werden opgeroepen, maar gaven hieraan geen gehoor. Kort daarna kreeg het OM de mel-ding dat de in beslag genomen skalians van de locatie van beslaglegging waren verwijderd en dat zij op andere locaties hun illegale mijnbouwactiviteiten voortzetten. Naar aanleiding hiervan is op 9 december het Kriki Mofo gebied aangedaan ter detectie van genoemde skalians. Een der bewaarders is op een van de skalians aangetroffen en aangehouden. Voorts waren ter plaatse zowel Brazilianen als Surinamers aanwezig. In opdracht van het OM moest eenieder onmiddellijk met medeneming van persoonlijke spullen de skalians verlaten. Er zijn ruim twintig buitenlanders aangetroffen op deze pontons. Na te zijn gesommeerd om de pontons te verlaten, zijn twee van deze skalians gebracht naar de Surinaamse oever, waarna zij onbruikbaar werden gemaakt. De derde ponton werd gesleept naar de militaire post te Snesi kondre en aan de ketting gelegd. Deze drie skalians waren al in oktober 2021 in beslag genomen door het OM voor de overtreding van de Mijnbouwwet en de Wet op Economische Delicten. Echter was gebleken dat de illegalen normaal de mijnactiviteiten voortzetten. Vermeldenswaard is dat reeds in oktober 2020 de minister van Natuurlijke Hulpbronnen elke skalianhouder schriftelijk heeft opgedragen onmiddellijk te stoppen met de illegale mijnbouwactiviteiten op de Marowijnerivier, aangezien de activiteiten resulteren in milieuschade aan de waterwegen en ecosysteem. Voorts was toen meegedeeld door de minister dat indien men niet zou stoppen met de activiteiten, er zou worden opgetreden conform de Mijnbouw Decreet E-58 en het Wetboek van Strafrecht.