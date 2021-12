Boosterdoses bieden aanzienlijke bescherming tegen Omicron-variant

Volgens de UK Health Security Agency (UKHSA), het gezondheidsagentschap in het Verenigd Koninkrijk, helpen de boosterdoses van COVID-19 ook tegen de Omicron-variant. “Boosterdoses van vaccins bieden aanzienlijke bescherming tegen milde ziekten, veroorzaakt door de Omicron-variant , en maken gedeeltelijk de scherpe daling van de effectiviteit van immunisatoren ongedaan”, aldus UHKSA.

Mary Ramsay, hoofd immunisatie bij de UKHSA, zei, dat de eerste bevindingen wel met de nodige voorzichtigheid moeten worden benaderd. De tweede vaccin moet een verhoogd risico het hoofd bieden bij de Omicron-variant in vergelijking met de Delta-variant. Volgens haar, is er wel geloof in, dat de bescherming tegen ernstige ziekten, hoog dient te blijven. “De huidige gegevens suggereren dat het risico ernstig ziek te worden aanzienlijk wordt verminderd na een boostervaccin, dus er wordt geadviseerd, de boosterdosis toch te nemen”, aldus Ramsay.

Uit een onderzoek is gebleken dat mensen die twee prikjes van de AstraZeneca- en of Pfizer-BioNTech-vaccins hebben gehad, veel lagere niveaus van bescherming hebben tegen symptomatische infecties, bij besmetting met de Delta-variant. “Wanneer er geboost wordt met het Pfizer-vaccin, is er ongeveer 70% bescherming tegen symptomatische infectie bij mensen die aanvankelijk het AstraZeneca-vaccin toegediend hebben gekregen, en ongeveer 75% bescherming voor degenen die het Pfizer-vaccin in 2 dosis hebben gekregen”, zei Ramsay.