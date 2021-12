‘Invulling geven aan Tripartiet Akkoord door middel van aangepaste belastingschijven’

De vakcentrale C-47 heeft de samenleving gisteren tijdens een Assemblee van de Arbeid, uitleg gegeven over het Tripartiet Akkoord dat met de regering is bereikt. C-47 stelde dat het niet alleen bij het tekenen van het akkoord zal blijven. De vakcentrale zal regelmatig in overleg treden met de regering over de daadwerkelijke uitvoering van het akkoord. De voorzitter van C-47, Robby Berenstein, zei dat door middel van dit akkoord, de situatie van met name werknemers zal verbeteren. Dayanand Dwarka die namens de vakbond zitting had in het Tripartiet Overleg, zei dat er dankzij dit akkoord, verlichting gebracht zal worden. ‘’De belastingdruk moet gaan verminderen”, benadrukte Dwarka. Belastingdeskundige en fiscalist Roy Rijger, legde uit welke impact de verschuiving van de belastingschijven heeft op de lonen.

Volgens het akkoord zelf, hoeven loontrekkers tot een bezoldiging van SRD 4.000 voortaan geen belasting te betalen. Deze grens was eerder SRD 2200. ‘’Dit is een van de belangrijkste belastingmaatregelen die is afgesproken tussen de regering, de vakbeweging en het bedrijfsleven’’, aldus Rijger. Een andere belangrijke aanpassing is dat de belastingvrije grens voor vakantiegeld is opgetrokken naar een loon tot SRD 6.526. In de algemene nieuwe vrije belastinggrens, is volgens Rijger ook de heffingskorting van SRD 750 meegenomen. Deze korting wordt bij het berekenen van de loonbelasting eerst afgetrokken en niet belast. Rijger benadrukte, dat er nog onduidelijkheid en veel onbegrip heerst over de getroffen belastingmaatregelen. ‘’Dit is simpel omdat dingen goed moeten worden uitgelegd. Er zijn veel goede dingen die worden gedaan, maar de communicatie laat te wensen over”, stelde Rijger. Hij adviseert alle werknemers om via hun vakorganisatie een persoonlijke brief af te dwingen van de werkgever waarin duidelijk wordt uitgelegd welke impact de maatregelen hebben op de werknemer en waar de werknemer financieel aan toe is. C-47 benadrukte dat erop toe gezien moet worden dat de maatregelen ook echt uitgevoerd moeten worden. Rijger liet door middel van een presentatie zien, dat de nieuwe belastingvrije grens op vakantiegeld van SRD 6.526 is opgetrokken uit de belastingvrije loongrens die nu SRD 4.000 is. Dit betekent, dat de werknemer ook werkelijk dit loonbedrag uitbetaald krijgt. Uit het te ontvangen bedrag wordt wel de AOV-premie afgetrokken en eventueel de ziektekostenregeling. ‘’Deze zijn verplicht”, stelde Rijger. Bij deze belastinggrens wordt wel het volledige bedrag van SRD 4000 als vakantiegeld uitbetaald. Volgens het voorbeeld dat Rijger presenteerde, zal bij een vakantietoelage op een loon van SRD 7.000, daarvan eerst de belastingvrije grens van SRD 6.526 worden afgetrokken. De werknemer betaalt slechts belasting over het restant bedrag van het vakantiegeld, wat neerkomt op iets meer dan SRD 100 aan belasting. Volgens Rijger zijn de loonslips vaak onduidelijk en kloppen die in sommige gevallen niet. ‘’Het is duidelijk dat mensen ontevreden zijn, maar dat komt omdat men de dingen niet goed uitlegt. Dus niet allen kijken naar het bedrag en zeggen: Mi Gado, a moni smara, maar: Wat is het voordeel en hoe moet ik er tegen aan kijken”, zei Rijger. ‘’Men moet naar de verhouding kijken.’’ Rijger zei tot slot, dat de doorsnee loontrekker zich niet ervan bewust is dat er nu al voordeel is aan het belastingsysteem. ‘’Dit komt nogmaals, door slechte communicatie.”

door Orsilia Dinge