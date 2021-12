‘Bousaid beste kandidaat voor governor’

De ex-directeur van de Hakrinbank tevens monetair econoom Jim Bousaid, is volgens Dennis Lapar, directeur van Stichting Finance Suriname, ‘’de beste kandidaat voor de functie van governor bij de Centrale Bank van Suriname (CBvS)’’. “Ik heb het al jaren geroepen en ik ben niet de enige die zegt, dat de Surinaamse samenleving graag wil dat er integere mensen komen op sleutelposities en in het geval van de Centrale Bank ben ik van mening, dat Jim Bousaid de aangewezen persoon is om governor te worden van de Centrale Bank”, zei Lapar afgelopen week in het programma Business Talks, een productie van Radio Stanvaste.

‘’Alle respect voor governor Roemer die uit het verzekeringswezen komt, maar je moet de kwaliteiten bezitten en daarbij ook weten hoe een bank reilt en zeilt.’’ Daarnaast moet je volgens Lapar, ook kennis hebben van macro-economische zaken.

‘’Bousaid bezit kennis over al deze zaken’’, stelde Lapar. “Ik doe een oproep aan de overheid, in het bijzonder aan de president, om te kijken naar deskundige en integere leiders op posities, want het duurt al veel te lang na 46 jaar onafhankelijkheid van Suriname”, aldus Lapar.