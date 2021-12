‘Huidige situatie verwachtbaar, heel jaar door alleen verhogingen’

Bevolking niet voortdurend gelag laten betalen

Onlangs werd de prijs voor gasoline wederom verhoogd. De regering en de oliemaatschappijen zijn de afgelopen woensdag na intensief overleg tot overeenstemming gekomen, de brandstofprijzen wederom aan te passen naar SRD 17,90 voor Unleaded Gasoline, en SRD 21,61 voor V-Power. De prijs voor een liter diesel bleef ongewijzigd op SRD 17,95. Albert Alleyne, voorzitter van de Consumentenkring heeft onlangs verklaard, dat de huidige situatie verwachtbaar was. “Het heel jaar door hebben we gemerkt, dat er alleen verhogingen zijn doorgevoerd. Als men op de hoogte is dat er gesmokkeld wordt, dan moet men de smokkel aanpakken en niet zeggen dat de bevolking het gelag moet betalen”, aldus Alleyne. Hij vertelde dat het ergste dat momenteel gaande is, de inhaal betreft van achterstanden van koopkrachtversterking, die niet plaatsvindt. Volgens hem is die correctie ook komen weg te vallen, waarbij heel veel mensen, het bijzonder moeilijk hebben. “Men leefde al met een inkomen dat al niet voldoende was. In vergelijking heeft 80 procent van de bevolking het slecht en maar 20 procent het redelijk goed. Het is dus begrijpelijk, dat heel veel mensen niet op de been zullen blijven”, aldus Alleyne. Hij haalde voorts aan, dat als we naar de beloftes kijken, die er gedurende het afgelopen jaar zijn gedaan, het er niet op lijkt, dat er het volgende jaar licht in de tunnel zal zijn. “Zoals het er nu uit ziet, zal de situatie er het volgende jaar ook niet fraai uit zien. Als de benzineprijzen elke keer weer aangepast worden, zal het vreselijk worden”, benadrukte Alleyne.

In plaats van dat men naar een oplossing voor het probleem zoekt, dan kiest men volgens Alleyne ervoor, de weg van de minste weerstand te bewandelen. “Alles wordt afgewenteld op de gemeenschap. Het moment dat benzine verhoogd wordt, dan gaat alles wederom omhoog”, aldus Alleyne.