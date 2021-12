Banken verhogen opnamelimieten vreemde valuta

De Finabank heeft onlangs aan haar klanten meegedeeld, dat zij de USD opnamelimieten bij de kassa en de Finamatics op het hoofdkantoor en filialen heeft verhoogd,, zodat zij in de financiële behoeften van haar klanten kan blijven voorzien. Vanaf aanstaande maandag 13 december, kan er USD 500 per dag opgenomen worden bij de Finamatics en bij de kassa in de bank USD 10.000 per week. De opnamekosten bij de Finamatics bedragen USD 1 per transactie en de opnamekosten bij de kassa in de bank bedragen USD 2 per transactie. Per week kunnen klanten van Finabank kosteloos tot maximaal USD 10.000 storten bij de kassa in de bank. De euro opname- en stortingskosten en euro opname- en stortingslimieten blijven ongewijzigd.

Ook de Surinaamsche Bank (DSB) maakte bekend, dat zij per november de limieten voor contante euro stortingen bij de kas heeft aangepast. De particuliere klanten kunnen maximaal euro 10.000 per maand per persoon storten. Zakelijke klanten kunnen maximaal euro 100.000 per maand per bedrijf storten. De kosten bij een contante storting bedragen 4 procent van het te storten bedrag. Klanten met een euro krediet kunnen contante euro’s tot de hoogte van het aflossingsbedrag storten, indien dit bedrag groter is dan euro 10.000 per maand. De kosten bij een contante storting voor deze groep klanten zijn verlaagd van 4 procent naar 2 procent. Overboekingen via Internet Banking of de Mobile Banking app zijn aldus de bank, kosteloos, veilig en snel.