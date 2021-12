Verhoogde verkeercontroles vanaf 15 december

‘Mensen moeten zien dat we serieus zijn’

De minister van Justitie en Politie, Kenneth Amoksi, heeft onlangs tijdens een bijeenkomst met de regiocommandanten van het Korps Politie Suriname (KPS), bekendgemaakt dat vanaf 15 december, er verhoogde verkeerscontroles plaats zullen vinden. De verkeerscontroles maken deel uit van de ‘Operatie Veilig Suriname’, die tot doel heeft delicten zoals berovingen en inbraken te voorkomen. De operatie duurt vier maanden. Ook zal de handhaving van de covid-maatregelen opgevoerd worden. ‘’Daarbij zal er gelet worden op het fenomeen van hangmensen’’, aldus Amoksi. Niet alleen jongeren, maar ook volwassenen hangen volgens de minister, tegenwoordig voor winkels. Binnenkort zal er een persconferentie gehouden worden om de samenleving te informeren over Operatie Veilig Suriname.

In deze operatie hebben regiocommandanten een belangrijke positie. Door hun input zullen hotspots en andere data in kaart gebracht worden. Een van de speerpunten van deze operatie is de Wet Verdovende Middelen, waarbij er extra aandacht besteed zal worden aan de bestrijding van de drugshandel. Gezien geluidsoverlast tegenwoordig ook een zorgpunt is, zal deze ook worden meegenomen in de operatie. Het KPS voert de operatie samen met externe partners waaronder het Nationaal Leger (NL) en de Beveiliging en Bijstandsdienst Suriname (BBS) uit. Naast de externe partners, zal er een beroep gedaan worden op de particuliere beveiligingsbedrijven.

Amoksi hoopt, dat de criminaliteit die momenteel in het land heerst, met deze operatie ingedamd kan worden. ‘’Mensen moeten zien dat we serieus zijn en dat de politie niet met zich laat sollen.‘’