Medisch directeur: ‘Covid-situatie kan heel snel veranderen’

Bewegingen rondom Omicron-variant onvoorspelbaar

Drs. Soenita Nannan Panday-Gopisingh, medisch directeur van het ‘s Lands Hospitaal tevens voorzitter van de Stuurgroep Covid-Communicatie, heeft gisteren tijdens de reguliere COVID-19-persconferentie verklaard, dat de volledig gevaccineerden en de mensen die een ‘boostershot’ hebben genomen, in het voordeel staan van het covid-beleid. “Dit alleen is echter nog geen goed nieuws, omdat bepaalde mensen tijdens de feestsfeer minder snel de maatregelen opvolgen. ‘’We willen natuurlijk in de verbeterde situatie willen blijven, zoals die nu is”, stelde Nannan Panday. Wij zullen volgens haar, daarom heel alert moeten blijven. “De covid-situatie kan van de ene op de andere dag gewoon veranderen. Dit is wel zorgelijk, gezien het feit dat de wereld te maken heeft met de Omicron-variant. Omicron zegt ons nog niet wat hij gaat doen”, aldus Nannan Panday. De prognoses van de epidemiologen hebben ertoe geleid, dat er ondertussen twee scenario’s zijn uitgewerkt. “Mochten wij vanwege de feestdagen een opleving krijgen van COVID-19, dan is dat het begin van de vijfde golf verwachtbaar tussen 27 december en 17 januari”, stelde de medisch directeur. Ze haalde daarbij aan, dat het tweede scenario is dat de vijfde golf eind maart begint, wanneer er een analyse wordt gemaakt op basis van immuniteit.