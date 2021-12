Stootgroep KPS houdt 86 personen tijdens verkeerscontroles staande

De stootgroep van het Korps Politie Suriname (KPS) heeft in het weekend van vrijdag 3 december t/m de vroege ochtend van maandag 5 december, tijdens verschillende verkeerscontroles corrigerend en verbaliserend opgetreden. Daarbij zijn er in totaal 86 voertuigen gecontroleerd, waarbij 9 personen die verschillende verkeersovertredingen begingen, beboet zijn geworden. Alle 9 personen hebben hun boete buiten proces afgewikkeld. Verder werden er 17 voertuigen doorzocht door de wetsdienaren.

Bij de autobestuurder Revelinio B. (29) troffen de wetsdienaren 15 scherpe patronen, 5.53 gram marihuana, twee messen en koevoet in het voertuig aan. Zowel de drug als de goederen zijn in beslag genomen. Revelinio werd aangehouden en overgedragen aan de politie van het bureau Nieuwe Haven. Hangende het onderzoek is hij na overleg met het Openbaar Ministerie in verzekering gesteld.

De wetsdienaren hebben ook verschillende locaties aangedaan, waaronder het Fort Zeelandia, Waka Pasi, Waterkant en Hotel- bar-dancing Emergency. Bij die gelegenheid zijn er 24 personen van de plaats verwijderd, nadat zij een bestuurlijke boete opgelegd kregen. Op enkele locaties zijn geluidsinstallaties, waarbij er sprake was van overluide muziek, in beslag genomen.