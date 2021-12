Godoholo en omstreken krijgen 1x24uur stroomvoorziening

De energievoorziening in het binnenland van Suriname is een verantwoordelijkheid van de Dienst Elektrificatie Voorziening (DEV), welke ressorteert onder het Ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen (N.H.). DEV is verantwoordelijk voor de energievoorziening van ongeveer 135 dorpen in het binnenland. De InterAmerican Development Bank (IDB) heeft door tussenkomst van de Surinaamse Overheid de financiële middelen beschikbaar gesteld aan het Ministerie van N.H. voor de bouw van een Hybride zonnepanelen powerplant. Voor de bouw van de powerplant is gekozen voor het dorp Godoholo, dat gelegen is aan de Tapanahonyrivier in het district Sipaliwini. Godoholo bestaat uit de leefgemeenschappen Pikienkondre, Visiti en Saniki. Godo Olo wordt momenteel van elektriciteit voorzien door middel van een dieselgenerator die per dag 5 uren (van 18:00 – 23:00 uur) draait. Per maand krijgt dit dorp ongeveer 25 tot 30 vaten aan brandstof ten behoeve van de energievoorziening. Eind 2019 heeft het Ministerie van N.H., na een openbaar aanbestedingsproces, het contract getekend met Johs. Gram-Hanssen Group (JGH Group), voor de bouw van een Hybride zonnepanelen opwekcentrale in dit dorp. Het Ministerie van NH heeft aan de N.V. Energiebedrijven Suriname (N.V. EBS) gevraagd om technische assistentie te verlenen gedurende dit project.

Op 22 juni jl. vond na een gedegen voorbereiding van de contractor en goedkeuring van o.a. de materialen en equipment, de ground breaking ceremonie plaats. De Hybride zonnepanelen plant zal beschikken over 254 kiloWattpiek (kWp) aan zonnepanelen, een batterij bank van 1 MegaWattuur (MWh) en een dieselgenerator van 200 kiloVoltAmpere (kVA) als back-up. Ook zal binnen dit project het bestaand distributienetwerk worden vervangen, waarbij er ongeveer 5 kilometers (km) aan distributienet zal worden aangelegd, om de distributie effectiever en efficiënt te doen verlopen. Het zonnepanelensysteem wordt geintegreerd met een volledig nieuw dieselopweksysteem. Hiervoor is een terrein van ongeveer 1 hectare (ha) beschikbaar gesteld door het dorpsbestuur om een geheel nieuwe plant te bouwen. Dit project zal de overheid in staat stellen de kosten voor brandstof te reduceren en bij te dragen aan een efficiëntere en duurzamere energievoorziening in het dorp Godoholo. De werkzaamheden voor de bouw van de Hybride PV powerplant bevinden zich thans in de constructiefase, waarbij de panelen geïnstalleerd worden, evenals de bouw van een batterij- en generatorruimte. Het ministerie van N.H. en de N.V. EBS werken samen met de contractor ernaartoe, de plant in het tweede kwartaal van 2022 op te leveren. Ook de bouw van het distributienetwerk dat moet zorgen voor het transport van elektriciteit naar de huizen, zal in het tweede kwartaal van 2022 worden opgeleverd, waardoor ongeveer 450 huishoudens in dit gebied voorzien zullen zijn van 1×24 uur elektriciteit.