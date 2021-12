Nationaal Leger verwoest skalians

Als onderdeel van de operatie Marbonsu heeft het Nationaal Leger (NL) ondersteuning verleend aan het Openbaar Ministerie (OM) en 3 skalians aangepakt te Kriki Mofo in het Snesi Kondre gebied. Er zijn ruim 20 buitenlanders aangetroffen op deze pontons en na te zijn gesommeerd om de pontons te verlaten, zijn twee van deze skalians gebracht naar de Surinaamse oever, waarna zij onbruikbaar werden gemaakt. De derde ponton wordt nu gesleept naar de militaire post te Snesi kondre alwaar die aan de ketting zal worden gelegd. Deze 3 goudzoekerspontons waren al in oktober 2021 in beslag genomen door het OM voor de overtreding van de Mijnbouwwet en de Wet op Economische Delicten. Echter was gebleken dat de illegalen normaal de mijnactiviteiten voortzetten.