Braziliaanse regering reserveert 12 miljoen doses vaccin

Butantan doet verzoek aan Anvisa

Het Butantan Instituut heeft onlangs verklaard, een verzoek te hebben ingediend bij de National Health Surveillance Agency (Anvisa) voor de toepassing van het vaccin tegen COVID-19, CoronaVac bij kinderen van 3 tot 11 jaar. “De eerste verzoek werd in augustus van dit jaar gedaan en nu gaat een tweede verzoek gepaard met onderzoekingen die zijn uitgevoerd door Sinovac, het Chinese privélaboratorium dat CoronaVac produceert”, aldus João Doria, de governeur van São Paulo.

Doria verklaarde dat Butantan een nieuw verzoek doet aan Anvisa voor toestemming. “De regering heeft 12 miljoen doses van het Coronavac-vaccin gereserveerd voor het inenten van kinderen van 3 tot 11 jaar”, zei Doria. Echter werd er niet gemeld, wanneer dit zal geschieden.

Afgelopen dinsdag heeft Anvisa bekendgemaakt dat zij de gegevens van Pfizer heeft ontvangen over de vaccinatie van kinderen van 5 tot 11 jaar. “Coronavac wordt al toegepast bij kinderen in China, de Filippijnen, Maleisië, Chili en Ecuador. Het wordt dus tijd om ook hier kinderen te gaan vaccineren. Daarom heeft de regering van São Paulo al 12 miljoen doses Coronavac gereserveerd voor dit publiek”, aldus Doria.

Op 18 augustus wees Anvisa een verzoek van Butantan af kinderen en tieners van 3 tot 17 jaar op te nemen, onder degenen die Coronavac in Brazilië kunnen krijgen. Destijds zei het bureau dat aanvullende documenten voor deze vrijgave ontbraken. Nu benadrukt Dimas Covas, voorzitter van het Butantan Instituut dat de resultaten van de immunogeniciteits studies die werden gecontracteerd in een internationaal laboratorium voor de definitieve registratie van Coronavac door Anvisa in januari 2022, bekend kunnen worden gemaakt.