Verdachte woninginbraak aangehouden

De recherche van Paramaribo heeft op maandag 6 december, Lucien B. (49) nadat hij zich had aangemeld op het politiebureau, aangehouden. Lucien pleegde op zondag 7 november een inbraak in een in aanbouw zijnde woning aan de Berylstraat te Paramaribo-Noord en ontvreemdde vijf ramen. De benadeelde deed van de inbraak aangifte op het politiebureau Geyersvlijt, die het onderzoek overdroeg aan de recherche van Paramaribo. Bij een ingesteld onderzoek kwam volgens verklaringen van een ooggetuige, de verdachte Lucien en het voertuig waarmee hij het strafbaar feit heeft gepleegd, in beeld. Lucien werd opgespoord, doch niet aangetroffen. Toen de verdachte vernam dat de politie naar hem op zoek was, meldde hij zich op het politiebureau aan, waar hij een onsamenhangende verklaring aflegde. Na overleg met het Openbaar Ministerie is Lucien achter slot en grendel geplaatst. De ramen zijn nog niet achterhaald.