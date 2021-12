Bolsonaro tegen vaccinatievereiste voor binnentreding Brazilië

Aangezien nu meer dan 85 procent van de Brazilliaanse bevolking volledig gevaccineerd is, heeft president Jair Bolsonaro, die zich tot nu toe niet heeft laten vaccineren tegen COVID-19, heel weinig gedaan om de drang tot het vaccineren te temperen.

Afgelopen dinsdag bekritiseerde Bolsonaro de Braziliaanse regelgevende instantie National Health Surveillance Agency (Anvisa) voor het entameren van een vaccinatievereiste voor reizigers die het land binnenkomen om zo de verspreiding van de nieuwe coronavirusvarianten te helpen voorkomen. “Anvisa wil het luchtruim wederom sluiten”, aldus Bolsonaro.

Anvisa stelde vorige maand voor een ‘vaccinatiepaspoort’ te introduceren voor toegang tot Brazilië, maar de regering heeft nog geen beslissing genomen over de kwestie. De regering had maandag jl. een vergadering gepland om over de kwestie te debatteren. Deze samenkomst echter geannuleerd nadat het Hooggerechtshof de uitvoerende macht 48 uur had gegeven om te komen verklaren waarom het vaccinatiepaspoort nog niet is aangenomen.

Vorige week schortte de regering Bolsonaro luchten uit zes landen in Zuidelijk Afrika op, waar de nieuwe variant zich al snel heeft verspreid. Bolsonaro uitte dinsdag ook zijn kritiek op de covid-vaccins en is van mening dat gevaccineerde mensen nog steeds geïnfecteerd kunnen raken, het coronavirus kunnen verspreiden en vervolgens ook kunnen sterven aan COVID-19. Bolsonaro minimaliseerde ook de besmettingsgraad van de nieuwe variant en zei dat er ‘’duizenden virussen zijn en dat de pandemie ten einde zal lopen’’.