SPB-voorzitter haalt uit naar Amoksie

“Wat een minister! Foei toch! Heeft u ofschoon alle testen goed doorlopen zijn, geen oproep gehad zich aan te melden voor de politieopleiding, moet u mij niet bellen. Ik kan u niet helpen, omdat ik niet in de uitvoering zit”, zei de voorzitter van de Surinaamse Politie Bond (SPB), Milando Atompai, in een bericht via sociale media. Dit zei hij naar aanleiding van het niet oproepen van mensen, die hun testen voor de politieopleiding succesvol hebben doorlopen. Sinds het aantreden van de huidige regering, zou een commissie worden samengesteld, die zich moest buigen over de werving en selectie van nieuwe politie ambtenaren. De commissie zou een aantal personen dat reeds was geselecteerd alsnog van de lijst hebben gehaald.

Echter is Atompai het er niet over eens dat het besluit slechts bij de commisie zou hebben gelegen, maar is volgens Atompai, de minister van Jusitie en Politie, Kenneth Amoksi, hier debet aan. “U bent de minister die gewoon uit blijdschap mensen van de lijst heeft verwijderd. Hij zal zeggen dat hij het niet is, simpel omdat hij liegt, alsof zijn leven ervan afhangt”, aldus Atompai.

In een eerder interview zei Atompai, dat mensen reeds hun vorige banen hadden opgegeven, omdat de lichting reeds op het punt stond te vertrekken. Echter werd deze lichting vanwege financiële perikelen tijdelijk aangehouden. Volgens de bondsvoorzitter hebben de mensen zelf voor kosten van bepaalde testen moeten omdraaien. “Het laatste woord moet nog gezegd worden”, aldus Atompai.