Surinam Airways stelt GSA’s aan voor verkoopgebieden Europa, VS en Canada

In het traject van reorganisatie en rekening houdend met de hedendaagse industrie-praktijk in het algemeen, heeft Surinam Airways per 1 November 2021 voor de verkoopgebieden Europa, Verenigde Staten van Amerika en Canada (Ontario & Quebec), General Sales Agents (GSA’s) aangesteld. Voor respectievelijk de verkoopgebieden Europa en VS/Canada zijn APG Netherlands en AVIAWORLD als GSA’s aangesteld. Surinam Airways zet zich in op vergroting van het verkoopbereik en in dit kader zijn de GSA’s belast met het coördineren dan wel uitvoeren van de verkoopactiviteiten binnen het aangewezen gebied onder aansturing van het hoofdkantoor te Paramaribo.