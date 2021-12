‘Bouterse zal in hoger beroep wederom veroordeeld worden’

De in Nederland woonachtige advocaat Gerard Spong, verbonden aan het kantoor Spong Advocaten, zei gisteren in verband met de herdenking van de Decembermoorden, in het programma ABC Aktueel, dat het bijna niet te bevatten is wat er op die dag in 1982 gebeurde. ‘’Met de kennis over het dossier dat ik heb, moet ik zeggen dat het niet te bevatten is wat er die avond is gebeurd.‘’

Het 8 Decemberstrafproces blijft zich maar voortslepen en dat is volgens Spong, reden genoeg om de president van het Hof van Justitie te benaderen met de vraag wanneer de zaak gaat dienen in hoger beroep. ‘’Elke maand die verstrijkt is een maand te veel. De overlevenden oftewel nabestaanden, zijn natuurlijk ook een dagje ouder geworden. Ze hebben ook niet het eeuwige leven. Dus reeds uit het oogpunt van zorg naar de nabestaanden toe, is er haast bij geboden”, benadrukte Spong.

Volgens Spong moet het 8 Decemberstraf-proces binnen een redelijke termijn gevoerd worden. ‘’Het proces duurt zo lang, dat die redelijk termijn geen uitstel gedoogt’’, aldus Spong. ‘’Er is geen ruimte meer voor vertragingen.’’ Spong verwacht dat de Desiré Bouterse, hoofdverdachte in het strafproces, wederom veroordeeld zal worden in hoger beroep. ‘’Het hoger beroep kan beter zo snel mogelijk komen.‘’