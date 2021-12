PANIKEREN ONNODIG

We verkeren nu al bijna twee jaar temidden van de covid-19 pandemie die ons zeker vier golfen heeft bezorgd en waarvan de Deltavariant van de oorspronkelijke stam, de meeste besmettingen en doden tot gevolg heeft gehad. Maar zoals dat met virussen gaat, ontstaan er onder bepaalde omstandigheden varianten en dat hebben we in de afgelopen bijna 2 jaar kunnen zien met de mutatanten uit Zuid-Afrika, het Verenigde Koninkrijk, Brazilië, India en nu wederom met een Omicron variant, die wederom in zuidelijk Afrika is ontstaan en al in meer dan 30 landen voor besmettingen zorgt. In de afgelopen weken, sinds deze variant van zich heeft laten horen, hebben tientallen landen hun grenzen gesloten en vluchten van en naar Zuidelijk Afrika stopgezet. Misschien maatregelen die veel te laat zijn genomen, want de nieuwe Omicron variant heeft zich door het internationale luchtverkeer al behoorlijk verspreid, en zal net zoals bij de Deltavariant over de hele wereld trekken en natuurlijk ook slachtoffers maken. In de afgelopen weken is men vooral bij de grote farmaceutische industrieën gaan onderzoeken, hoe het virus eruit ziet en zijn besmettelijkheid nagegaan. Tot begin van deze week was het nog niet helemaal duidelijk, of deze variant besmettelijker is en of fataler dan bijvoorbeeld de Deltavariant, die in India werd vastgesteld en inmiddels over de hele wereld nog steeds slachtoffers maakt, waarvan niet weinig dodelijke. De farmaceutische giganten Pfizer en BioNTech die er als de kippen bij waren om de nieuwe variant Omicron te onderzoeken, hebben vandaag bekendgemaakt, dat er geen reden is voor paniek en dat twee doses van zijn huidige vaccin en een additionele booster, voldoende bescherming zullen bieden tegen de Omicron variant waar wereldwijd al behoorlijk wat paniek over is ontstaan. In ons land is inmiddels bekend, dat na twee doses Pfizer vaccins, de booster van Moderna en of Astra Zeneca ook toegediend kan worden voor een betere bescherming tegen Covid-19 en de tot nog toe bekende varianten, waaronder nu ook de Omicron variant. Volgens Pfizer-en BioNTech en daarbij ondersteund door de WHO, is er dus geen reden voor paniekstemmingen wereldwijd naar aanleiding van de ontdekking en verspreiding van de Omicron variant. Voor ons land moet dit zeker een geruststelling vormen.