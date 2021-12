PAHO: Bij opkomst van nieuwe varianten

Versnelde toegang tot vaccins dringende prioriteit

De Omicron-variant is al in zes landen in de regio gedetecteerd, maar twintig landen hebben de vaccinatiedoelstelling van 40 procent nog niet bereikt. Het Revolving Fund van de Pan-Amerikaanse Gezondheidsorganisatie (PAHO), zal zich daarom inzetten om vaccins voor iedereen te garanderen. PAHO-directeur dr. Carissa F. Etienne, zei dat een snellere toegang tot vaccins de sleutel zal zijn tot de bescherming van bevolkingsgroepen, met name de meest kwetsbare.

“De komst van een nieuwe variant betekent niet noodzakelijkerwijs dat het erger zal worden, maar het betekent wel dat we extra waakzaam moeten zijn”, zei ze vandaag in een persconferentie, waarbij ze aandrong op voortzetting van vaccinatie en volksgezondheidsmaatregelen. Vorige week zijn in de Pan-Amerikaanse regio meer dan 782.655 nieuwe besmettingen en 10.950 sterfgevallen gemeld, maar slechts 55 procent van de mensen in Latijns-Amerika en het Caribisch gebied is volledig gevaccineerd. In sommige landen, waaronder Guatemala, Haïti, Jamaica en St. Vincent en de Grenadines, is de vaccinatiegraad nog veel lager.

De PAHO-directeur riep op tot een langetermijnstrategie die rekening houdt met de beschermingsduur van de vaccins, hun effect op verschillende leeftijdsgroepen en het gedrag van nieuwe varianten, terwijl de regio “er hard aan werkt om mensen zo snel mogelijk tegen dit virus te beschermen”.

Nu deze week 1,6 miljoen doses covid–vaccin in de regio aankomen en er naar verwachting nog meer zullen volgen, is het volgens haar van cruciaal belang dat kwetsbare groepen zoals inheemse volkeren, ouderen en mensen met bestaande aandoeningen. In landen met een hoge algemene vaccinatiegraad blijft de vaccinatiegraad onder 60-plussers echter lager. En in landen waar de vaccinatie verder achterblijft, worden gezonde mensen ook als eerste beschermd. “Dit gebrek aan prioritering is levensgevaarlijk omdat het onze ouderen kwetsbaar houdt en onze gezondheidsstelsels in gevaar brengt’’, aldus dr. Etienne. Zij benadrukte ook het belang van het waarborgen van duurzame toegang tot vaccins op de lange termijn, waarbij zij de cruciale rol van het Revolving Fund van PAHO benadrukte – een mechanisme voor de aankoop van vaccins dat dit jaar al meer dan 1 miljard dollar aan routinevaccins voor de regio heeft veiliggesteld. “Door gebruik te maken van ons Revolving Fund krijgen landen via een transparant mechanisme gegarandeerd toegang tot kwaliteitsvaccins tegen eerlijke prijzen”, aldus de directeur. Nu het jaar ten einde loopt en landen doses inzetten om de eindejaarsdoelstellingen van de WHO te halen, riep de directeur op tot billijkheid en paraatheid. “We hebben een betrouwbare aanvoer van doses nodig, zodat onze covid-vaccinatiecampagnes de ongelijkheid die onze regio al lang verdeelt, niet nog groter maken.” In de afgelopen week is het aantal covid-gevallen toegenomen in Canada en delen van Mexico, evenals in de Zuid-Amerikaanse landen Bolivia, Peru en Colombia. In het Caribisch gebied blijft Trinidad en Tobago stijgingen van het aantal covid-gevallen, ziekenhuisopnames en sterfgevallen vertonen. Ook op andere kleinere eilanden zoals de Kaaimaneilanden neemt het aantal besmettingen toe. Met uitzondering van Panama daalt het aantal infecties in Midden-Amerika, en ook in Ecuador, Chili en Argentinië is een daling te zien.