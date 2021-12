Is Suriname de volgende olie-hotspot in Latijns-Amerika?

Het Zuid-Amerikaanse land Suriname dat zwaar is getroffen door de covid-pandemie, hoopt het koolwaterstofsucces van buurland Guyana te herhalen. Terwijl de economie van Suriname in 2020 met 16 procent kromp als gevolg van de gevolgen van de pandemie, steeg het bbp van Guyana met een enorme 43,5 procent en daar houdt het ongewenste nieuws niet op. Voor 2021 verwacht het Internationaal Monetair Fonds (IMF), dat het bbp van de voormalige Nederlandse kolonie slechts met een schamele 0,7 procent zal groeien, waarschijnlijk de slechtste prestatie in Zuid-Amerika, terwijl dat van Guyana met meer dan 20 procent zal stijgen.

Dit voedt de druk van de regering in Paramaribo om te profiteren van het aanzienlijke koolwaterstofpotentieel van haar offshore oliebassin, het Guyana-Suriname Basin, dat het deelt met Guyana. Volgens de U.S. Geological Survey, zou het Guyana-Suriname Basin tot 32,6 miljard vaten onontdekte oliebronnen kunnen bevatten, wat het enorme koolwaterstofpotentieel onderstreept dat de landen delen. Dat wordt verder benadrukt door de golf van olie-ontdekkingen die zijn gedaan door ExxonMobil en zijn partners in het Stabroek-blok voor de kust van Guyana, waar de wereldwijde energiesupermajoor schat dat het 10 miljard vaten winbare oliebronnen heeft gevonden. Exxon ontdekte samen met de Maleisische nationale oliemaatschappij Petronas eind 2020, olie in blok 52 voor de kust van Suriname. Apache en 50 procent partner TotalEnergies, de exploitant, hebben vijf olievondsten van commerciële kwaliteit gedaan in het 1,4 miljoen hectare grote blok 58, dat grenst aan het productieve Stabroek-blok van Exxon.

Die vondsten worden gekarakteriseerd als ruwe olie met een gemiddeld tot licht zwavelgehalte. Er wordt aangenomen dat blok 58 op dezelfde petroleumvaarweg ligt als het Stabroek-blok, wat wordt ondersteund door recente boorresultaten. Toen deed TotalEnergies begin november 2021 nog een ontdekking in blok 58 bij de BonBoni-1-bron, hoewel die niet economisch werd geacht om te exploiteren. De vondst bestond uit zwarte olie met een API-dichtheid van 25°, waardoor het een minder populaire zware ruwe variëteit is, die ondanks een lage gas-tot-olieverhouding of GOR te klein werd geacht om commerciële productie te rechtvaardigen.

Als gevolg hiervan zullen TotalEnergies en Apache de put afdekken en hun exploratieprogramma voortzetten voor de blokken 58 en 53, die beide grenzen aan blok 52, waar Exxon en Petronas vorig jaar olie hebben gevonden. Deze activiteit omvat het boren van het verkenningsvooruitzicht van Krabdagu in blok 58, 18 kilometer ten zuiden van de olie-ontdekking in het zuiden van Sapakara. De locatie heeft volgens Apache, dezelfde geologische kenmerken als de twee succesvolle Sapakara-bronnen en de nabijgelegen olie-ontdekking in Keskesi, wat een goed voorteken is voor weer een nieuwe olie-ontdekking. Begin 2022 is TotalEnergies van plan om de eerste exploratieput in Blok 53 te spuiten met het Noble boorschip Gerry de Souza, waarmee de Franse maatschappij een optie heeft om twee extra putten in het blok te boren.

Geschat wordt dat de offshore-olievondsten van Suriname momenteel winbare olievoorraden bevatten van bijna 2 miljard vaten. Die winbare hulpbronnen zullen blijven groeien naarmate grote energiebedrijven blijven investeren in offshore Suriname en zich bezighouden met verdere exploratie en ontwikkelingsactiviteiten. Staatsolie, de nationale oliemaatschappij van het Zuid-Amerikaanse land, voltooide eerder dit jaar een olieveiling in ondiep water voor acht blokken. Hoewel de biedronde voor offshore ondiep water 2020/21 beduidend minder belangstelling trok dan oorspronkelijk verwacht, met minder dan de helft van de acht aangeboden blokken, werden er drie gegund aan internationale energie-super spelers. Chevron kreeg blok 5 toegewezen, Blokken 6 en 8 werden toegekend aan een consortium bestaande uit TotalEnergies (40%), Staatsolie (40%) en Qatar Petroleum (20%). Er wordt aangenomen, dat de ondiepe-waterblokken, gelegen nabij de grens met Guyana en onder blok 58, een aanzienlijk koolwaterstofpotentieel hebben. Hoewel er een verkenningsfase van zes jaar is, betekent het dat enige tijd zal duren, voordat dat kan worden gekwantificeerd.

Terwijl de offshore-olieblokken van Suriname zich nog in de vroege exploratiefase bevinden, verwacht TotalEnergies in 2025 de eerste olie uit blok 58 te pompen. Dat blok zal de belangrijkste motor worden van de olie-hausse in Suriname, waarbij de verarmde Nederlandse kolonie naar verwachting 650.0009 vaten per dag zal verpompen. Als de winbare ruwe-olievoorraden in de offshore-Suriname net zo immens groot blijken te zijn als het Stabroek-blok voor de kust van Guyana, wat waarschijnlijk om de besproken redenen is, zou het verarmde Zuid-Amerikaanse land tegen het einde van de eeuw. Door een gebrek aan toegang tot middelen en een zwakke fiscale positie, heeft de Surinaamse economie moeite om te herstellen van de pandemie. De opkomst van een oliehausse in het kleine, diep verarmde Zuid-Amerikaanse land, zal een grote economische expansie teweegbrengen, waarschijnlijk in verhouding tot wat momenteel plaatsvindt in buurland Guyana. Die factoren creëren een aanzienlijke stimulans voor Paramaribo om ervoor te zorgen dat het een transparante regelgevende en operationele omgeving handhaaft die aantrekkelijk is voor buitenlandse energiebedrijven om de investeringen te genereren die nodig zijn om de ontluikende olie-hausse in Suriname in stand te houden.

(Matthew Smith voor Oilprice.com)