Januari 2022 worden brandstofprijzen marktconform

De regering en de oliemaatschappijen zijn gisteravond na intensief overleg tot overeenstemming gekomen de brandstofprijzen per vandaag aan te passen naar SRD 17,90 voor Unleaded Gasoline, SRD 21,61 voor V-Power en SRD 17,95 voor Diesel. Dat komt neer op een verhoging van SRD 1,95 voor unleaded en een gelijkblijvende prijs voor Diesel. De oliemaatschappijen hebben reeds eerder aangegeven, dat kostprijzen pas marktconform zijn als er voor Unleaded Gasoline SRD 18,0130 en Diesel SRD 17,7977 wordt betaald, maar deze prijzen zijn exclusief governmenttake. Deze kwestie hebben de oliemaatschappijen in juli dit jaar besproken met de regering en naar verluidt zal de aanpassing in januari 2022 plaatsvinden. De prijzen van brandstof zullen pas als zij rond de SRD 21 per liter liggen, voldoen aan de marktconforme tarieven.

De regering komt momenteel maandelijks in met SRD 36 miljoen om de prijs aan de pomp stabiel te houden, terwijl In de regio de prijzen wel meebewegen met de wereldmarktprijs. Het verbruik is op dit moment gestegen tot respectievelijk 29 miljoen liter Diesel en 18 miljoen liter Unleaded per maand. De West had eind november vernomen, dat deze toename niet ligt in het verbruik van de lokale bevolking, maar aan de smokkel van brandstof. Naar verluidt, is benzine in de buurlanden al geruime tijd een stuk duurder door de gestegen prijzen per barrel op de wereldmarkt, waardoor de smokkel van onze brandstof naar Frans-Guyana en Guyana enorm is toegenomen. Doordat de regering de prijzen bij de pomp niet heeft aangepast aan de marktconforme tarieven, wordt de illegale handel op een verkapte manier gesubsidieerd door de overheid. Hierdoor is de schuld bij de oliebedrijven steeds verder opgelopen, omdat er een enorme hoeveelheid aan brandstof is gekocht.

Dit werd ook bevestigd toen er onlangs een onderzoek werd ingesteld door de grenspolitie van Saint-Laurent-du-Maroni (Frans-Guyana), Police Nationale de la Guyane, die een ​​netwerk ontmantelde dat een illegaal tankstation in de stad Charbonnière exploiteerde. De aangeboden brandstof werd verkregen door smokkel van brandstof uit Suriname. Naar verluidt, werd er ontdekt dat er meer dan 1.000 liter brandstof per dag illegaal naar Frans-Guyana met een korjaal vanuit Suriname wordt gesmokkeld. Op de locatie heeft de Franse politie 32 vaten brandstof in beslag genomen, te weten 1.200 liter in de korjaal en 1.140 liter benzine en pompapparatuur in een pand. Ook werd een bedrag van euro 55.000 aangetroffen.