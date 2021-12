Districtscoördinatoren ondersteunen SoZaVo

Districtscoördinatoren zullen het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (SoZaVo), ondersteunen in het aanbieden van maatschappelijke zorg aan gezinnen en individuen. De coördinatoren hebben hiertoe in de afgelopen periode door middel van vervolgtrainingen de nodige handvatten aangereikt gekregen. Op dinsdag 7 december werd met het instellen van districtsteams in de districten Wanica, Commewijne, Para en Paramaribo, het startsein voor deze vorm van ondersteuning gegeven. De teams worden geleid door districtscoördinatoren

De Maatschappelijke Dienst (MD) van SoZaVo zal door tussenkomst van de districtsteams, het ministerie ondersteunen om de sociaal-maatschappelijke begeleiding aan gezinnen en personen aan te bieden. Vanuit de MD zijn er de afgelopen periode ‘Positive Parenting Program Follow-up Trainingen’ verzorgd aan personeelsleden. Volgens SoZaVo-minister Uraiqit Ramsaran, wordt er middels deze beleidsinterventie ook bijgedragen aan armoedebestrijding. Tevens wordt er een deelcomponent geleverd voor het sociaal vangnet van de regering Santokhi. Parlementariër Patricia Etnel is een van de trekkers van het project.

Armoedebestrijding maakt deel uit van het sociaal beleid van het ministerie van SoZaVo. Hierbij speelt het ondersteunen van gezinnen een belangrijke rol. In het kader hiervan is het ministerie overgegaan tot het ontwikkelen van een gezinsbegeleidingsprogramma dat tot doel heeft de sociaal-maatschappelijke positie en gezinssituatie te verbeteren.

Het hoofd van de Maatschappelijke Dienst, Ruth Barron, zegt dat het de bedoeling is gezinnen te motiveren om samen te kijken naar mogelijkheden binnen het gezin zelf die moeten leiden naar zelfredzaamheid. De ontwikkelingen zijn in volle gang op de afdeling Algemeen Maatschappelijke Zorg (AMZ) die valt onder het ministerie van SoZaVo. De AMZ heeft een actieve rol bij het bieden van dienstverlening aan gezinnen.